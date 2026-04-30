Nova presuda iz Strasbourga: Hrvatska prekršila pravo na pošteno suđenje

Europski sud za ljudska prava donio je 30. travnja 2026. presudu u predmetu Mlinarević protiv Hrvatske kojom je utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije o ljudskim pravima, odnosno prava na pošteno suđenje.

Sud je zaključio da Ustavni sud Republike Hrvatske u ovom slučaju nije ispunio standard objektivne nepristranosti prilikom odlučivanja o ustavnoj tužbi M. Mlinarevića.

Riječ je o tzv. "slučaju Planinska", jednom od većih hrvatskih korupcijskih predmeta u kojem su bili optuženi Mlinarević, kao direktor tvrtke "Inženjerski biro", te bivši premijer Ivo Sanader. Sud u Zagrebu ih je 2017. proglasio krivima zbog zlouporabe položaja i pribavljanja protupravne koristi u vezi s prodajom nekretnine u Planinskoj ulici u Zagrebu.

Detalji presude

Nakon pravomoćne presude, Mlinarević je 2019. podnio ustavnu tužbu. Ustavni sud ju je 2020. odbio, a u vijeću koje je odlučivalo sudjelovao je i sudac koji je ranije bio odvjetnik u povezanom slučaju.

Prema navodima iz presude ESLJP-a, problem je bio u tome što je sudac R.M. ranije imao odvjetnički ured koji je nakon njegovog imenovanja na Ustavni sud preuzelo odvjetničko društvo koje je u kaznenom postupku zastupalo jednog od suokrivljenika.

Uz to, njegov sin radio je kao odvjetnički vježbenik u tom društvu.

Opravdane sumnje

Iako Europski sud nije utvrdio da je sudac bio osobno pristran, naglašeno je da on nije prijavio te okolnosti niti se izuzeo iz odlučivanja. Sud je zaključio da takve veze mogu stvoriti opravdanu sumnju u nepristranost suda.

U odluci se navodi da je Ustavni sud odlučivao u vijeću od šest sudaca te da nije bilo prepreka da se sudac zamijeni, što dodatno pojačava zaključak o povredi standarda nepristranosti.

Zbog svega navedenog, ESLJP je utvrdio da je došlo do povrede prava na pošteno suđenje, ali je smatrao da sama presuda predstavlja dovoljnu pravičnu naknadu. Mlinareviću je dosuđeno i 2.000 eura na ime troškova postupka.

