Hrvatskoj stiglo 896,9 milijuna eura: Ovi sektori će se najviše obradovati

Europska komisija danas je Hrvatskoj isplatila 896,9 milijuna eura u bespovratnim sredstvima i zajmovima, što je osmo plaćanje u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, izvijestili su iz Ureda Europske komisije (EK) u Hrvatskoj.

Mehanizam za oporavak i otpornost, temelj instrumenta NextGenerationEU, vodeći je program Komisije nakon pandemije kojim se podupiru oporavak, gospodarski rast i konkurentnost država članica. Mjere povezane s najnovijim plaćanjem obuhvaćaju poboljšani pristup zdravstvu, održivo financiranje, inovativnu mobilnost, upravljanje vodama, održivu poljoprivredu te borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Današnja isplata uslijedila je nakon osmog zahtjeva za plaćanje koji je Hrvatska podnijela 15. prosinca 2025., a Komisija odobrila 6. veljače 2026. Tim je plaćanjem Hrvatskoj dodijeljeno 73 posto od ukupno 10 milijardi eura (5,8 milijardi eura u bespovratnim sredstvima i 4,2 milijarde eura u zajmovima). Trenutno je ostvareno 62 posto svih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti iz njezina nacionalnog plana za oporavak i otpornost.

Kao što je to slučaj i sa svim ostalim državama članicama, plaćanja Hrvatskoj u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost temelje se na uspješnosti te ovise o provedbi ključnih etapa i ciljnih vrijednosti opisanih u hrvatskom planu za oporavak i otpornost, ističu iz Ureda EK.

S obzirom na približavanje zaključenja Mehanizma krajem 2026., države članice sve preostale ključne etape i ciljne vrijednosti moraju provesti do kolovoza 2026., a posljednje zahtjeve za plaćanje podnijeti do kraja rujna iste godine.

Interaktivna karta s primjerima reformi i ulaganja koji se podupiru iz Mehanizma za oporavak i otpornost te dodatne pojedinosti o postupku podnošenja zahtjeva za plaćanje u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost dostupne su na internetu.

