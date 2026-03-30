FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NEXT GENERETION EU' /

Hrvatskoj stiglo 896,9 milijuna eura: Ovi sektori će se najviše obradovati

Hrvatskoj stiglo 896,9 milijuna eura: Ovi sektori će se najviše obradovati
×
Foto: Marko Seper/PIXSELL

Današnja isplata uslijedila je nakon osmog zahtjeva za plaćanje koji je Hrvatska podnijela 15. prosinca 2025., a Komisija odobrila 6. veljače 2026.

30.3.2026.
14:00
danas.hr
Marko Seper/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Europska komisija danas je Hrvatskoj isplatila 896,9 milijuna eura u bespovratnim sredstvima i zajmovima, što je osmo plaćanje u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, izvijestili su iz Ureda Europske komisije (EK) u Hrvatskoj.

Mehanizam za oporavak i otpornost, temelj instrumenta NextGenerationEU, vodeći je program Komisije nakon pandemije kojim se podupiru oporavak, gospodarski rast i konkurentnost država članica. Mjere povezane s najnovijim plaćanjem obuhvaćaju poboljšani pristup zdravstvu, održivo financiranje, inovativnu mobilnost, upravljanje vodama, održivu poljoprivredu te borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala.  

Današnja isplata uslijedila je nakon osmog zahtjeva za plaćanje koji je Hrvatska podnijela 15. prosinca 2025., a Komisija odobrila 6. veljače 2026. Tim je plaćanjem Hrvatskoj dodijeljeno 73 posto od ukupno 10 milijardi eura (5,8 milijardi eura u bespovratnim sredstvima i 4,2 milijarde eura u zajmovima). Trenutno je ostvareno 62 posto svih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti iz njezina nacionalnog plana za oporavak i otpornost.  

Kao što je to slučaj i sa svim ostalim državama članicama, plaćanja Hrvatskoj u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost temelje se na uspješnosti te ovise o provedbi ključnih etapa i ciljnih vrijednosti opisanih u hrvatskom planu za oporavak i otpornost, ističu iz Ureda EK.

S obzirom na približavanje zaključenja Mehanizma krajem 2026., države članice sve preostale ključne etape i ciljne vrijednosti moraju provesti do kolovoza 2026., a posljednje zahtjeve za plaćanje podnijeti do kraja rujna iste godine.  

Interaktivna karta s primjerima reformi i ulaganja koji se podupiru iz Mehanizma za oporavak i otpornost te dodatne pojedinosti o postupku podnošenja zahtjeva za plaćanje u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost dostupne su na internetu.    

POGLEDAJTE VIDEO: Europa još uvijek bez konsenzusa oko pomicanja kazaljki! 'Moj prijedlog je bio pola sata...'

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike