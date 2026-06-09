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#EuropeForUs stiže u Dubrovnik: Panel o utjecaju EU fondova okuplja lokalne i nacionalne sudionike

#EuropeForUs stiže u Dubrovnik: Panel o utjecaju EU fondova okuplja lokalne i nacionalne sudionike
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Foto: Net.hr

Fokus rasprave bit će na strateškim projektima na krajnjem jugu Hrvatske, s posebnim naglaskom na infrastrukturu, održivi turizam i digitalnu tranziciju

9.6.2026.
17:00
danas.hr
Net.hr
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U Dubrovniku će se u četvrtak, 11. lipnja, održati ekskluzivni panel u sklopu projekta #EuropeForUs, koji sufinancira Europski parlament.

Ovaj ključni događaj okupit će dionike lokalne i nacionalne vlasti kako bi raspravljali o tome kako europske politike i financijski instrumenti izravno oblikuju razvoj Dubrovačko-neretvanske županije. Fokus rasprave bit će na strateškim projektima na krajnjem jugu Hrvatske, s posebnim naglaskom na infrastrukturu, održivi turizam i digitalnu tranziciju. 

Sudionici panela su: Zrinka Raguž, državna tajnica u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU, Blaž Pezo, župan Dubrovačko-neretvanske županije, Mato Franković, gradonačelnik grada Dubrovnika, te Hrvoje Spremić, pomoćnik direktora društva Zračna luka Ruđer Bošković.

Ključne točke rasprave

Tijekom rasprave, sudionici će analizirati ključne točke razvoja regije:

Infrastrukturni napredak: Evaluacija utjecaja dosadašnjih kapitalnih ulaganja i planiranje novih projekata za prometnu i komunalnu povezanost juga.

Zeleni i održivi turizam: Kako kroz EU fondove balansirati ekonomski rast i očuvanje povijesne te prirodne baštine Dubrovnika.

Mladi i digitalna budućnost: Rasprava o zadržavanju mladih u županiji kroz poticanje digitalnih industrija, poduzetništva i novih prilika za zapošljavanje. 

Građani će tako moći iz prve ruke čuti kako EU fondovi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji konkretno mijenjaju obrazovanje, infrastrukturu i gospodarstvo.

Cilj je približiti javnosti stvarne učinke europskih ulaganja u lokalnu zajednicu kroz primjere projekata koji se već koriste u svakodnevnom životu – od škola i sportskih dvorana do studentskog standarda i razvoja obrazovnih institucija te gospodarstva.

Organizator panela i medijski partner je Dubrovački medijski centar.

EuropeforusDubrovnikEu Fondovi
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