Dva slaba potresa 'zaljuljala' Hrvatsku: Epicentri su bili blizu Zagreba

Dva slaba potresa zabilježena su noćas blizu zagrebačkog područja, pokazuju podaci Europskog Mediteranskog Seizmološkog Centra (EMSC). Prvi je "zatresao" malo iza 23 sata. Epicentar potresa od 1,2 stupnja po Richteru bio je 35 kilometara od Zagreba i 15 kilometara sjeveroistočno od Karlovca.

Drugi, iste jačine od 1,2 po Richteru uslijedio je malo prije tri ujutro s epicentrom 41 kilometar sjeverno jugoistočno od Zagreba i 18 kilometara zapadno od Siska, na dubini od 13 kilometara.

