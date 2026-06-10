Nitko nije gledao ulov: Dubrovkinja došla na ribanje, ali detalj je svima zapeo za oko

Dok većina za ribolov bira udobnu obuću, jedna Dubrovkinja odlučila je podići ljestvicu.

Na društvenim mrežama osvanula je snimka žene koja lovi ribu u visokim potpeticama uz opis "A hard working diva", a njezina modna kombinacija brzo je postala tema brojnih komentara i šala.

Kako se može iščitati u komentarima, Dubrovčanima je ova dama dobro poznata, kao i njen stil.

Ispod objave nanizali su se brojni duhoviti komentari. Jedan korisnik napisao je kako je riječ o "utjelovljenju izreke da je bolje umrijeti nego biti običan", dok je drugi kroz šalu primijetio: "Gore posao, dolje zabava."

Neki su komentirali i njezinu karizmu pa je tako jedan pratitelj napisao da "lovi i ribu i muškarce", nazvavši je pravom legendom. Javili su se i oni koji tvrde da je dobro poznata među Dubrovčanima: "Poznata je lokalno, uvijek je takva. Dama je uvijek dama."

Nije promaknula ni njezina obuća pa je netko kratko zaključio da su to "vodootporne cipele", dok je jedan korisnik sažeo opći dojam riječima: "Žena koja ima sve!"