Odmah useljivo ili do gole cigle: Država oglasila javni poziv, evo što od nekretnina nude!

Državne nekretnine objavile su javni poziv za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske. Riječ je o prostorima na području Zagreba, Cresa, Daruvara, Osijeka, Rijeke, Splita i Varaždina.

Pregledi prostora organizirani su od 11. do 14. svibnja 2026. u terminima iz javnog poziva, a rok za podnošenje ponuda je do 22. svibnja 2026. do 12 sati.

Ponuda prostora je zaista šarolika – neki prostori izgledaju kao da se u njih može odmah useliti, uz minimalne intervencije, dok su drugi prilično zapušteni, derutni, sa zidovima ogoljenima do "cigle". U galeriji pogledajte dio ponude nekretnina koje se nude na javnom pozivu.