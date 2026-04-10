POLICIJA NA TERENU /

Dojava o bombi u Gradskom poglavarstvu i sjedištu stranke Možemo: 'Evakuiraju ljude'

Foto: Net.hr

10.4.2026.
14:28
Net.hr
Policija i nekoliko hrvatskih medija u petak su na e-mail adrese zaprimili dojavu o bombama u Gradskom poglavarstvu, sjedištu stranke Možemo! te na adresu u Novom Jelkovcu.

U prijetnji je pisalo: "Kriminal danas leti u zrak", javlja portal 24 sata

Evakuacija u tijeku 

Zagrebačka policija potvrdila je da su izašli na teren kako bi pretražila spomenute lokacije. Čitateljica nam pak javlja da iz zgrade Poglavarstva evakuiraju ljude. 

Podsjetimo, sličan scenarij odvio se i početkom veljače kada je zagrebačka policija također dobila dojave o bombama u Gradskom poglavarstvu i sjedištu Možemo!, a na kraju se ispostavilo da je riječ o lažnoj uzbuni. 

ZagrebGradsko PoglavarstvoDojava O BombiMožemo!
