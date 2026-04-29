U Zagrebu odsječeni zbog radova: 'Nismo protiv, ali zašto sada?!' Imamo odgovor Grada

Na zagrebačkom Črnomercu još od prošlog petka traje prometni kolaps zbog zatvaranja ulice Kuniščak. Ova relativno mala ulica jedna je od najprometnijih u ovom dijelu grada, a spaja dvije velike obližnje prometnice, ulice Sv. Duh odnosno Šestinski dol i Domobransku.

Zatvaranje ulice stvorilo je veliki problem dječjem vrtiću Petar Pan koji je, zbog radova, potpuno odsječen.

"Nismo protiv obnove ulice, ali jesmo protiv bezobzirnosti onih koji su radove odlučili obaviti sada. Zašto se ovo ne radi u lipnju kada će vrtić biti zatvoren kao i obližnja škola", ljutito nam je komentirala jedna baka koja vodi unuku u vrtić.

Foto: Čitatelj Net.hr

Kaos u cijelom kvartu

Osim vrtića, u problemu je i osnovna škola Pavleka Miškine, kojoj je pristup sada moguć samo s jedne stane, odnosno na Sv. Duha.

"Cijeli kvart trpi zbog ovog poteza. Sav promet se prelio na Domobransku i Sv. Duh. Gužve su ogromne, a svako jutro je kaos jer roditelji nemaju gdje stati kako bi doveli djecu u vrtić i školu. Ovdje prolaze veliki kamioni na putu do pivovare, a policije nema nigdje", kazao nam je stanar Domobranske.

Foto: Čitatelj Net.hr

Grad Zagreb: 'Molimo građane za strpljenje'

Gradu Zagrebu poslali smo upit zašto je sada krenula obnova, na vrhuncu školske godine, a ne u lipnju kada će pritisak na vrtić i školu biti potpuno obustavljen.

"Tijekom ljetnih praznika planiraju se radovi na najvažnijim i prometno najopterećenijim prometnicama I. reda, kojih u Gradu Zagrebu ima gotovo 710 km. U tom se razdoblju, u svega tri mjeseca, nastoji izvesti što veći broj zahvata na uređenju kolnika", odgovorili su nam iz Grada.

Dodaju da su radovi planirani na Selskoj, Zagrebačkoj i Vrapčanskoj cesti te u Ulici grada Vukovara.

"S obzirom na opseg mreže ostalih prometnica s manjim intenzitetom prometa, kojih je gotovo 1900 km, njihovo se uređenje dijelom provodi i tijekom cijele godine", poručili su.

Kazali su i da, ako to vremenski uvjeti dozvole, radovi u ulici Kuniščak trebali bi biti gotovi do 30. travnja.

"Stoga molimo građane za još malo strpljenja", poručuju.

