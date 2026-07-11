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INVAZIVNA VRSTA /

Dječak (12) uhvatio otrovnu ribu u Dubrovniku: Evo što se dogodi ako joj dirnete bodlje

Dječak (12) uhvatio otrovnu ribu u Dubrovniku: Evo što se dogodi ako joj dirnete bodlje
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Foto: Dubrovački dnevnik/čitateljica

Rba lav je poznata po otrovnim bodljama koje mogu izazvati vrlo bolne ubode

11.7.2026.
11:07
danas.hr
Dubrovački dnevnik/čitateljica
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Dječak H.M. (12) u petak je na plaži Havaji u Orašcu u Dubrovniku ulovio ribu lava, invazivnu i otrovnu vrstu koja je posljednjih godina sve prisutnija u Jadranskom moru, piše Dubrovački dnevnik

Čitateljica tog portala poslala je i fotografiju na kojoj se vide riba i osti kojima ju je 12-godišnjak uhvatio.

Dječak (12) uhvatio otrovnu ribu u Dubrovniku: Evo što se dogodi ako joj dirnete bodlje
Foto: Dubrovački dnevnik/čitateljica

"Željeli smo ga javno pohvaliti za uspješan ulov, ali i upozoriti ostale građane na prisutnost ove vrste", navela je čitateljica.

Proširila se Sredozemljem 

Podsjetimo, riba lav je poznata po otrovnim bodljama koje mogu izazvati vrlo bolne ubode i oticanje. 

Obično nije agresivna prema ljudima te do ozljeda najčešće dolazi slučajnim dodirom. Zato se preporučuje poseban oprez tijekom kupanja, ronjenja i ribolova. 

Posljednjih se godina proširila Sredozemljem i sve se češće susreće i u našem dijelu Jadrana. 

Stručnjaci napominju kako širenje te invazivne vrste može negativno utjecati na domaći morski ekosustav jer se hrani brojnim autohtonim vrstama riba i beskralježnjaka. 

Riba LavOrašacDječak
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