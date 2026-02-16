Pada li Vlada? Matematika je neumoljiva, a Gjenero otkriva: 'Plenković ima ove opcije'

Pjesma s poklada u Komletincima mogla bi izazvati posljedice kakve odavno nismo vidjeli na hrvatskoj parlamentarnoj pozornici. Bivši ministar, saborski zastupnik DP-a Josip Dabro ponovno je mobitelom 'uhvaćen na djelu'.

U njegovoj izvedbi čuli smo pjesmu o Stjepanu Radiću, začinjenu stihovima "o vođi svih Hrvata" i njegovoj grobnici u Madridu. Stihovi koji slave ustaškog poglavnika Antu Pavelića nisu prošli bez 'posvete', pa se tako, po tko zna koji put, desnica sjetila Milorada.

Najnoviji čin otvorenog ustaševanja izazvao je političku detonaciju. Prvi je reagirao Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a, stranke koja vladajućoj većini osigurava presudnu 76. ruku. "E sad bi bilo dosta", poručio je, zaprijetivši izlaskom iz Vlade. A onda se, 'sedirajućim' tonom, oglasio i HDZ. "Vraćanje u prošlost, na II. svjetski rat, partizane i ustaše, može samo poticati sukobe i produbljivati podjele", komentirao je glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.

No, što će učiniti premijer Andrej Plenković? Matematika je neumoljiva. Izbaci li Domovinski pokret iz koalicije - pada Vlada. Tolerira li Dabrin ispad - riskira odlazak HSLS-a i ponovno gubi većinu.

Sam Dabro, prkoseći, poručuje: "Na svom ću šoru, u svoje slobodno vrijeme i sa svojim prijateljima pjevati što mi se pjeva, pa i pjesme o španjolskom glavnom gradu, a ‘liberali’ neka pate." Što ova epizoda znači za vladajuću većinu i postoji li realna opasnost od pada Vlade, analizirali smo s političkim analitičarom Davorom Gjenerom.

'Dabro je primitivan, Penava se morao oglasiti'

Gjenero ne ostavlja prostor relativizaciji. Smatra da je Dabro "počinio ozbiljno kazneno djelo i sam se njime pohvalio".

"Svaki zagovornik teorije urote lako bi ustvrdio da Dabro zagovara totalitarni poredak i slavi ratnog zločinca, dakle, nastupa protuustavno, a pritom napada zagovornika konstitucionalnog patriotizma Milorada Pupovca, zato što želi oslabjeti međunarodnu poziciju Hrvatske i njenu unutarnju koheziju. Mi, naravno, znamo da je Dabro jednostavno neuk i primitivan. Neukost i primitivizam ne može biti obrana niti pred kaznenim sudom, a još manje u političkoj areni", kaže Davor Gjenero.

Analitičar ističe izostanak reakcije vodstva Domovinskog pokreta. "Prvo što je valjalo očekivati nakon pojavljivanja dokaza o Dabrinu kaznenom djelu bilo je da se predsjednik njegove stranke Ivan Penava ogradi od toga, ali i da pozove Dabru da podnese ostavku na mjesto saborskog zastupnika, jer protuustavnim djelovanjem ugrožava i stranku i demokratski poredak”, ističe. To se, barem zasad, nije dogodilo.

Iako nikome trenutačno ne odgovaraju prijevremeni izbori, incident je ogolio krhkost odnosa unutar vladajuće većine. Domovinski pokret u Vladi ima tri ministra, ali, primjećuje Gjenero, realnu težinu nosi tek ministar gospodarstva Ante Šušnjar. "On bi se danas trebao baviti problemima vezanim uz odnos Mađarske i Slovačke prema JANAF-u, a ne Dabrom", dodaje.

Ako DP ne osigura eliminaciju Dabre iz parlamenta, smatra Gjenero, potez mora povući premijer.

Nova rekonstrukcija?

Na pitanje kome će se Plenković prikloniti, DP-u ili liberalima, Gjenero smatra kako bi HDZ mogao pozvati dva politička bloka u vladajuću koaliciju.

"Premijer bi se mogao zahvaliti DP-u na dosadašnjoj (lošoj) suradnji i u vladajuću većinu pozvati dva politička bloka: SDSS Milorada Pupovca, stranku koja zagovara konstitucionlani patriotizam i koja za razliku od Dabre sudjeluje u izgradnji barijere prodoru patogenih utjecaja s Balkana u Hrvatsku, prije svega širenju koncepta „srpskog svijeta” na hrvatski prostor; i male liberalno demokratske regionalističke političke opcije", kaže politički analitičar.

Ovakva politička suradnja, objašnjava Gjenero, uspostavila bi političku matricu nalik onoj iz 2016. godine i mogla garanitirati stabilnost centrističkih europskih politika.

Bruxelles 'ne gleda lijepo', DP ima samo jedan izbor

Ako bi Plenković ostao uz DP, kakav bi bio odjek u Bruxellesu, pitali smo analitičara. Gjenero procjenjuje da reakcija ne bi bila dramatična. Unutar Europske unije vrijedi nepisano pravilo: dok god nacionalna vlada ne opstruira zajedničke politike, njezin sastav ostaje interna stvar države.

"Na države s takvim vladama ne 'gleda se lijepo', ali tako dugo dok nisu politička prepreka, nema ozbiljne reakcije", kaže. No upozorava na važniji, unutrarnji problem.

"Pitanje je što bi za hrvatsku političku kulturu značilo da unutar vladajuće većine ostane višestruki prijestupnik, koji otvoreno zagovara totalitarne poretke", ističe Gjenero.

O sudbini Domovinskog pokreta naš sugovornik nema dileme. "O toj stranci jako puno govori da već nismo čuli odlučnu i jasnu reakciju. Jedino što mogu učiniti je politički isključiti Dabru i pokušati osigurati da pritom ne izgube glas političke većine. Ako to ne učine, bilo da uopće ne isključe Dabru, bilo da zbog njegovog isključenja koalicija ostane kratka za jedan glas, jasno je da oni odlaze na političku marginu", kaže te dodaje kako je skoro svejedno hoće li pritom ostati u parlamentu kao dio opozicije, ili će se suočiti s parlamentarnim izborima na kojima će nestati.

"DP nakon Dabre, ako u toku današnjeg dana snažno ne reagira, više ne postoji niti kao privid političke stranke", zaključuje Gjenero.

