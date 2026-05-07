Dabro dobio kaznu zbog pjevanja ustaške budnice: 'To je kaucija za slobodu'

Josip Dabro dobio je kaznu zbog pjevanja ustaške budnice. Dabro je za net.hr rekao da kaznu ne može reći dok je službeno ne zaprimi, a na naše pitanje, hoće li nastaviti pjevati, poručio je: "Nitko me neće spriječiti da pjevam! Pjevat ću i dalje."

Dabro je u četvrtak na svoj Facebook profil stavio objavu pod nazivom "Moje kazne i moji pečati" kojom je potvrdio da mu je sud izrekao kaznu:

"Kaznilo me zbog pjevanja "Grobnice od zlata". Do sad se pjevačima plaćalo, a evo, meni i družini odredilo da moramo platiti. Nezgodno za pjevačku reputaciju. Tako je svim pjevačima, koji nemaju vlast. Nemaš li dovoljno vlasti, ne možeš određivati što je zločin, a što kazna. A ne znaš ni pjevati", napisao je Dabro.

'Sloboda i demokracija su kao i pamet'

"Zato mi nije mrsko platiti ovu kaznu, to je nama u Domovinskom pokretu kaucija za slobodu i učenje. I cijelom hrvatskom narodu. Koliko vlasti, toliko pameti. Nema nam druge do, ili nastaviti pjevati i plaćati, ili početi naplaćivati kazne za pjevanje. Dozvati se pameti i vlasti.

Jer, sloboda i demokracija su kao i pamet. Koliko vlasti imaš, toliko si slobodan i pametan. Pravo recite zar se ne isplati malo kazne za ovo saznanje!? Neprocjenjivo! Jedino me kao političkog sportaša ljuti pomisao da će sad antife slaviti, jer misle da su poveli jedan nula. Ito iz penala", napisao je Dabro.

Optužnica protiv Dabre

Podsjetimo, Dabro se u utorak pojavio na Općinskom sudu u Osijeku s odvjetnikom, ali nije davao izjave. Tužiteljstvo ga tereti da je od 2020. do 2024. djetetu omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu te rastavljanje i čišćenje oružja čime je ugrozio djetetovu sigurnost i izložio ga opasnosti.

Sumnjiče ga i za neovlašteno držanje automatske puške vojnog podrijetla iz koje je ispalio više hitaca na poljoprivrednom zemljištu, ali i za posjedovanje ilegalne eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu.

Kada se te dvije kazne objedine, jedinstvena kazna Dabri bila bi jedna godina zatvora, ali uvjetno na tri godine, što znači da ne bi morao ići u zatvor ako u tri godine od pravomoćnosti presude ne počini ista ili slična kaznena djela. Dabro se za sada nije odlučio na prihvaćanje ove kazne.

Dabro je uhićen 26. veljače prošle godine, a dan kasnije sudac istrage osječkog Županijskog suda odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoka. Iz pritvora je pušten 3. ožujka nakon što su ispitani svi svjedoci.

Dabro je 23. travnja priopćio da je podnio neopozivu ostavku na mjesto glavnoga tajnika DP-a.

