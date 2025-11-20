Brodogradilište prozvalo Anušića: 'Potvrdio je naše brojke, ali prešutio 22 milijuna duga'

Iz Brodogradilišta specijalnih objekata (BSO) poručili su u četvrtak kako je ministar obrane Ivan Anušić u svojoj izjavi u srijedu potvrdio brojke tog brodogradilišta, ali i prešutio 22 milijuna eura nepodmirenih obveza.

Kako navode u priopćenju, ministar je potvrdio da je trošak dovršetka preostalih brodova oko 30 milijuna eura, što oni kontinuirano navode i što potvrđuju neovisni vještaci. Ministar istodobno spominje 32 do 34 milijuna eura, premda je realan iznos 30 milijuna čime je praktično potvrđeno da bi angažiranje drugog brodogradilišta generiralo još viši trošak u odnosu na BSO.

"Iz ministrovih izjava u potpunosti je izostavljen drugi, jednako važan segment troška, iznos od 21 do 22 milijuna eura nepodmirenih obveza MORH-a koje su nastale tijekom dosadašnjeg tijeka projekta. Ministar je osobno potpisao obvezu da će brodovi biti izgrađeni i plaćeni po ukupnoj cijeni, bez dobiti, ali i bez gubitka za Brodogradilište specijalnih objekata (BSO). Upravo iz tog razloga nepodmireni iznosi čine srž aktualnog spora i ne mogu se zaobići", navodi se u priopćenju.

HBOR trebao otpisati dug

Dalje stoji da ministrova izjava kako je BSO "tražio 15 do 20 milijuna više" opisuje upravo te nepodmirene troškove, dug prema HBOR-u, kamate i sredstva koja je BSO morao osigurati da bi spriječio prekid gradnje. Tako je sam potvrdio postojanje financijskih obveza koje godinama nisu bile uvrštene u proračun MORH-a, niti su bile plaćene.

U BSO-u smatraju kako nije moguće objektivno raspravljati o cijeni projekta ako se razmatra isključivo trošak za dovršetak brodova, dok se istodobno ignoriraju nepodmireni troškovi koje BSO već godinama nosi umjesto MORH-a. Riječ je o dvjema povezanim, ugovorno definiranima komponentama koje zajedno čine ukupnu cijenu projekta i MORH je na to bio obvezan od prvog dana.

"Posebno zabrinjava stav da bi HBOR trebao otpisati dug. Takav pristup odražava zastarjeli model upravljanja državnom imovinom, koji nije kompatibilan s modernim, odgovornim i transparentnim upravljanjem javnim resursima. Zbog ozbiljnosti navedenih okolnosti, BSO je nadležnim institucijama dostavio potpunu dokumentaciju na uvid, sukladno svojim zakonskim obvezama.

Uvjet za dovršenje hrvatskih brodova

BSO ostaje spreman dovršiti hrvatske brodove u hrvatskom brodogradilištu, uz jedini razuman uvjet da se sve obveze projekta sagledaju cjelovito.

Ne želimo se zadržavati na osobnim uvredama koje je ministar iznosio proteklih tjedana i nećemo pokretati postupke za klevetu, kažu u BSO.

Ministra pozivaju da uskladi svoje javne nastupe s razinom funkcije koju obnaša i da odgovori barem na jedan od brojnih službenih e-mailova koje su mu u kontinuitetu upućivali tijekom protekle godine, kao i da javno objavi sva vještačenja i dokumentaciju vezanu uz projekt. Samo tako će istina biti potpuno transparentna i dostupna javnosti, poručuju iz BSO-a.

Anušić: 'Država bi to ionako učinila'

Vlasnik Brodosplita i Brodogradilišta specijalnih objekata Tomislav Debeljak potpisao je ugovor s Ministarstvom obrane o izgradnji pet obalnih ophodnih brodova, no do sada su isporučena samo dva. Nedavno je raskinuo ugovor za gradnju preostala tri broda, te je podnio i kaznenu prijavu protiv djelatnika MORH-a. Projekt izgradnje ophodnih brodova započeo je u prosincu 2014. godine, s tadašnjom vrijednošću od 51 milijun eura. BSO je do sada MORH-u isporučio dva broda – "Umag" i "Omiš". Prvi brod kasnio je s isporukom četiri godine, dok je drugi isporučen početkom ove godine.

Ministar Ivan Anušić je u srijedu, govoreći o gradnji vojnih obalnih brodova, podsjetio kako je brodogradilište raskinulo ugovor s MORH-om, ali i jasno dao do znanja da bi država to ionako učinila. Rekao je i kako je "podnošenje kaznenih prijava manevar kojim se pokušava prikazati da je Brodosplit oštećen, a realnost je potpuno drugačija".

