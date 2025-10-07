Debeljak izazvao potres u MORH-u, oglasio se Anušić: 'Ja to ne mogu ni neću potpisati'

Brodogradilište Specijalnih objekata ​(BSO) Tomislava Debeljaka raskinulo je ugovor o gradnji triju ​obalnih ophodnih brodova za Ministarstvo obrane, potvrdio je u utorak Hini glasnogovornik Brodosplita Josip Jurišić.

Predsjednik Uprave Brodosplita Tomislav Debeljak izjavio je da su sva vještačenja napravljena u proteklom razdoblju pokazala isti zaključak - troškovi gradnje su nedvosmisleno porasli.

"Pozivamo MORH, koji se poziva na ista vještačenja, da ih objavi jer nas kao ugovornog partnera stavlja u nepovoljan položaj to što podaci ​'cure'" iz provjerenih izvora, a mi smo obvezni poštivati klasificiranost ugovora", rekao je Debeljak.

Projekt počeo u prosincu 2014.

Iz Brodosplita podsjećaju kako je njihov zahtjev da se sukladno sporazumu potpisanom na primopredaji broda ​"Umag​" izgrade svi brodovi iz serije bez ikakve dobiti, ali i bez gubitka zbog porasta troškova, koristeći troškovnu metodu izračuna. To nije poštivao MORH iako bi u slučaju prihvaćanja brodovi u seriji bili značajno jeftiniji od tržišne cijene, tvrde u Brodosplitu.

Na službenim stranicama Brodosplita se navodi da su tri preostala broda, koja neće biti izručena MORH-u, nalaz​ila u različitim, ali ​višim stupnjevima gotovosti.

Projekt izgradnje obalnih ophodnih brodova počeo je u prosincu 2014. godine, tadašnja ukupna vrijednost mu je bila 51 milijun eura, a do danas je BSO Ministarstvu obrane isporučilo dva ophodna broda - "Umag" i "Omiš". Prvi brod je s isporukom kasnio četiri godine, a drugi je isporučen početkom ove godine.

Oglasio se Anušić

Ministar obrane Ivan Anušić u utorak je dao izjavu medijima i osvrnuo se na raskid ugovora. "Istina je, ali to nije ništa senzacionalno. Raskidanje ugovora je poslovni potez i taktika. Prije nekoliko mjeseci, možda i godinu dana, započeli smo s pregovorima za ostala tri obalno ophodna broda koja se nalaze kod njega u brodogradilištu i koja su na 30-40 posto završenosti", istaknuo je ministar na pitanje RTL-a Danas.

"Dolazimo do problema, koji se zove cijena. Dvije neovisne institucije vršile su procjenu vrijednosti ostatka radova. Razlika je 20 milijuna onoga što kažu neovisne institucije i onoga što traži gospodin Debeljak. Ja to ne mogu ni neću potpisati jer bi to bilo potpisivanje na štetu MORH-a, Vlade i interesa cijele države Hrvatske. Bilo je jasno da ćemo taj ugovor zaustaviti mi ili on, on nas je preduhitrio. Ići ćemo dalje u pravnu borbu za preuzimanje tri broda i nastavak izgradnje ta tri broda po povoljnijoj cijeni u nekim drugim gradilištima u Hrvatskoj", dodao je Anušić.

