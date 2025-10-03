Anušić predstavio konačan plan vojnog roka: Tko odsluži, imat će jednu bitnu prednost

Konačne izmjene i dopune Zakona o obrani i Zakona o službi u Oružanim snagama RH uputila je Vlada sa sjednice u petak u saborsku proceduru, a potpredsjednik Vlade Ivan Anušić naglasio je da se nakon 17 godina od ukidanja obveznog služenja vojnog roka uvodi temeljno vojno osposobljavanje (TVO).

Na TVO se upućuje novaka u kalendarskoj godini u kojoj navršava 19 godina života, iznimno i stariji, a najkasnije do isteka 30 godine te novaci koji se dragovoljno prijave.

Žene vojne obveznice ne podliježu toj obvezi, ali mogu pohađati dragovoljno temeljno vojno osposobljavanje.

Koliko će trajati i gdje će se provoditi?

Temeljno vojno osposobljavanje trajat će dva mjeseca i provodit će se na tri lokacije - Knin, Slunj i Požega, do pet naraštaja godišnje, do 800 ročnika po naraštaju, precizirao je Anušić.

Osobama koje zbog vjerskih ili moralnih nazora nisu pripravne sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti u OS RH dopušten je prigovor savjesti i obavljaju poslove u civilnoj zaštiti i u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLS).

Civilna služba u civilnoj zaštiti traje tri mjeseca, a u JLS četiri mjeseca, jer ti polaznici provode 8 sati civilne službe, a ne 24 sata u službi kao polaznici civilne zaštite, istaknuo je ministar.

Detaljnije propisana odredba koja se odnosi na prednost pri zapošljavanju.

U odnosu na tekst koji je raspravljen u prvom čitanju u Hrvatskom saboru, naveo je Anušić, kod kategorije osoba koje se oslobađaju obveze temeljnog vojnog osposobljavanja je i novak službenik pravosudne policije koji je podnio zahtjev za oslobađanje, a detaljnije je propisana odredba koja se odnosi na prednost pri zapošljavanju.

Ostvarit će ju nezaposlena osoba koja je završila temeljno vojno osposobljavanje ili dragovoljno vojno osposobljavanje i razvrstani pričuvnik koji se zapošljavaju na neodređeno vrijeme, pod jednakim uvjetima, u državnim tijelima te upravnim tijelima JLS.

Što mora obveznik napraviti?

Propisuje se i da se obveznik mora javiti na mjesto i u vremenu utvrđenom pozivom, a ako se ne odazove ili ne opravda izostanak, nadležno tijelo pokrenut će prekršajni postupak i može mu biti izrečena novčana kazna.

Upućivanje osoba u civilnu službu određuje se u skladu s kriterijima i stečenim vještinama i kompetencijama u području zaštite i spašavanja, protupožarne zaštite i pružanja prve pomoći.

Predlaže se i odredba da osoba koja civilnu službu obavlja u JLS ima pravo na novčanu naknadu. Mišljenje Odbora za obranu Ministarstvu obrane za nabavu veću od 15 milijuna eura.

Predlaže se i da Odbor za obranu Hrvatskoga sabora daje mišljenje Ministarstvu obrane (MORH) o nabavi za vrijednosti veće od 15 milijuna eura prije pokretanja postupka nabave, dok o postupcima nabave za vrijednosti od 5 do 15 milijuna eura MORH podnosi izvješće Odboru za obranu do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu proračunsku godinu.

Statusna prava i obveze ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju, njihova plaća i materijalna prava uređena su izmjenama i dopunama Zakona o službi u OS RH.

Mjesečno će primati plaću u visini od 90 posto plaće za vojnika što iznosi oko 1100 eura, a dva mjeseca temeljnog vojnog osposobljavanja upisat će im se i u radni staž.

Izmjenama zakona predlaže se i potpora djelatnoj vojnoj osobi koja u mjestu službe nema riješeno stambeno pitanje i mlađa je od 45 godina života u gradovima na čijem području je teritorijalni razmještaj Hrvatske vojske, kao što su Knin, Benkovac, Gospić, Petrinja, Našice, ubuduće Beli Manastir, naveo je Anušić.

Premijer Andrej Plenković u uvodu sjednice istaknuo je da da su izmjene tih zakona odgovor na promijenjene sigurnosne okolnosti na koje svi diljem Europe traže odgovore.

