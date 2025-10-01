Eksplozije, dim i raketni bacači: Pogledajte iz zraka kako djeluju Hrvati s Britancima

Počelo je eksplozijom granata i stvaranjem dimne zavjese, a potom je uslijedio prodor kroz minsko polje prema ukopanim snagama neprijatelja. Unatoč stalnoj vatri probijanje kroz šumu je nastavljeno, a neprijateljsko vozilo uništeno je raketnim bacačem. Onesposobljeni su i neprijateljski vojnici u rovovima, a korištenjem borbenih vozila i dimne zavjese napredovalo se i prema vojnom kampu.

Zgradu po zgradu neprijateljska utvrda je zauzeta, a neprijateljski vojnici su neutralizirani.

Uspješno je završena vježba zauzimanja protivničkih položaja u kojoj je sudjelovalo 120 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i 80 pripadnika Oružanih snaga Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske.

„Ono što je izuzetno bitno, zadnjih dva tjedna razmjenjivali smo određene taktike kako u pješačkim zadaćama, kao što vidite u ovakvom šumovitom terenu, tako i u urbanom području.“ kaže pukovnik Goran Anić, direktor vojne vježbe Sava Star 25.

Važna suradnja

Na vježbi je uspješno pokazano i usklađeno zajedničko djelovanje ljudi, tehnike i procedura u multinacionalnim vojnim operacijama.

„Ovakva suradnja je od osobitog značaja kako za nas kao Oružane snage, tako za Britansku vojsku, ali isto tako za sve članice NATO saveza s kojima Hrvatska vojska surađuje i ima zajedničke vojne vježbe.“ kaže general-pukovnik Tihomir Kundid, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Zadovoljstvo viđenom vježbom izrazio je i veleposlanik Ujedinjenog Kraljevstva.

„Uistinu mi je zadovoljstvo biti ovdje i svjedočiti vježbi Sava Staru, sasvim je jasno da je obrambeno partnerstvo s Hrvatskom nevjerojatno važno.“ kaže Javed Patel, veleposlanik Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Važnost vojne suradnje s Ujedinjenim Kraljevstvom naglasio je i hrvatski ministar obrane.

„Ono što smatram da moramo učiniti u budućnosti, a to sam naravno razgovarao i s veleposlanikom kojeg pozdravljam i koji je od prije 2 mjeseca preuzeo dužnost ovdje u Hrvatskoj, a to je jačati, osnažiti komunikaciju, veze, projekte i suradnju između naših oružanih snaga.“ kaže Ivan Anušić, ministar obrane.

A vježba je pokazala znanje, sposobnost i spremnost hrvatskih i britanskih vojnika da zajednički odgovore na suvremene vojne prijetnje i izazove.