Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je ostavku sada već bivšeg načelnika splitske policije Slobodana Marendića "jedinim moralno utemeljenim potezom".

"Načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske dao je ostavku na svoju dužnost. Znamo da se dogodio incident, odnosno tučnjava mladih ljudi u jednom noćnom lokalu i ispred njega. Policija je odmah izašla na mjesto događaja i počela s izvidima. U jednom trenutku su policajci shvatili da jedan od počinitelja je i sin načelnika policije. Tad se automatski izvješćuje ravnateljstvo policije, a ne načelnik uprave, koje je u skladu s praksom, odmah odredila da policajci iz druge policijske uprave nastave izvide".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izvidi oko premlaćivanja, u kojem je jedan mladić zadobio po život opasne ozljede, traju i dalje, a Božinović je ostavku Marendića u međuvremenu prihvatio.

"Kad se potvrdila informacija da je među počiniteljima i sin načelnika policijske uprave, ta je informacija došla do načelnika i on je povukao po meni jedini mogući moralno utemeljen potez, a to je davanje ostavke. Zbog svega onoga što radimo kao policijski sustav i u rješavanju kaznenih djela i prevenciji nasilja, činjenica da je to učinila osoba s kojom je načelnik u najbližem srodstvu, dakle njegov sin, navela ga je na ispravan zaključak da je njegovo zadržavanje na mjestu načelnika postalo neodrživo. Po dovršetku istrage podnijet će se odgovarajuće prijave, a počinitelji će biti predani pritvorskom nadzozniku", dodao je Božinović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ministar je komentirao činjenicu da Marendić ne podnosi prvi put ostavku. Već je to učinio 2018. nakon što je njegov drugi sin pod utjecajem alkohola skrivio nesreću službenim vozilom policije.

"Da, znamo što se dogodilo prije više godina. To je isto bila situacija s drugim sinom načelnika Marendića koji je uzeo ključ od službenog automobila i doživio prometnu nezgodu. Tada je načelnik podnio ostavku i nakon nekoliko godina smo, s obzirom na to da se radi o jednom o visoko-profesionalnih načelnika, koji je na čelu uprave koja ima vrlo dobre rezultate u borbi protiv svih oblika kriminaliteta, kad je došlo vrijeme da se raspiše natječaj 2022., on se javio i nitko ni tada nije mogao pretpostaviti da se nešto slično može dogoditi. Iako, ovo što se dogodilo preksinoć je situacija po kojoj načelnik uprave ni po čemu nije odgovoran pravno. To je napravio njegov sin, ali kao što sam rekao, neodrživo je biti na čelu sustava koji brine o javnom redu i miru i sigurnosti (u ovoj situaciji, op.a). Njegov kredibilitet je narušen činjenicom da je u ovoj tučnjavi sudjelovao i njezin sin", naglasio je Božinović koji je roditeljima teško ozlijeđenog mladića izrazio podršku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nadamo se da će se oporaviti", poručio je. Istaknuo je da će policija objaviti više detalja o premlaćivanju kad utvrdi sve činjenice i donese odluke o podnošenju kaznene prijave i predaji pritvorskom nadzorniku.

Uskoro opširnije...