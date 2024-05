Svi građani Zagreba od danas se mogu besplatno koristiti i voziti sljemenskom žičarom uz predočenje osobne iskaznice.

Do besplatne vožnje mogu doći na nekoliko načina. Zagrepčani i Zagrepčanke koji imaju ZET-ov pokaz odnosno pretplatnu kartu, moraju napuniti besplatni kupon koji vrijedi za žičaru. Korisnici aplikacije Moj ZET trebaju se registrirati za besplatni kupon, a oni koji nemaju aplikaciju ni pokaz, na blagajni žičare mogu podići besplatnu kartu za vožnju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Povoljniji cjenik za ostale

Prema novom cjeniku, za sve ostale koji nemaju prebivalište i boravište u Zagrebu cijena jednosmjerne karte bit će povoljnija. Odrasli će za nju plaćati šest eura, dok će za povratnu kartu trebati izdvojiti deset eura.

Djeca mlađa od 15 godina i osobe s invaliditetom za jednosmjernu kartu po novome plaćaju dva eura, a za povratnu tri.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne mislim da je cijena bila previsoka. Naravno, Zagrepčani plaćaju porez u Zagrebu pa su to i očekivali. Mislim da je odluka gradonačelnika upravo onakva kakvu su očekivali", poručio je ranije za RTL predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović dodajući da će odluka o besplatnoj žičari za Zagrepčane biti trajna.

Financijska "rupa" nadoknadit će se iz subvencije Grada kao i ostatak javnog prijevoza. "Prihodi će pasti, ali uvjetno rečeno", objasnio je Bogdanović podsjećajući da odlukom Gradske skupštine žičara pripada pod komunalnu djelatnost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novo radno vrijeme žičare

Pojeftinjuju i biciklističke karte. Cijena karte za prijevoz bicikala iznosit će 2,50 eura za sve korisnike, bez obzira na mjesto prebivališta ili boravišta.

Cijena dnevne biciklističke karte za stanovnike Zagreba bit će povoljnija i iznosit će 9 eura, dok će ostali za ovu vrstu karte morati izdvojiti 24 eura. Godišnju biciklističku kartu Zagrepčani će plaćati 110 eura, a ostali korisnici 290 eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"S obzirom na to da nam se bliži sve toplije vrijeme, od subote će u primjeni biti i novo radno vrijeme žičare. Radnim danima žičara će prevoziti putnike od 10 do 19 sati, a tijekom vikenda i praznicima od 9 do 19 sati. Zadnji polazak s Donje postaje bit će u 18.30 sati", poručili su iz ZET-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Besplatna žičara za Zagrepčane: 'Oni plaćaju porez u Zagrebu pa su to i očekivali'