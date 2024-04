Tihana Lazović Trifunović, koja je s redateljem Daliborom Matanićem radila na mnogim projektima, kao što su serija "Područje bez signala" te film "Zvizdan", na Facebooku se oglasila o njegovom priznanju da je seksualno uznemiravao kolegice.

'Napravio je od nas majmune'

"To što moja suradnja s Daliborom Matanićem nikada nije bila neprimjerena, neprofesionalna i neugodna, apsolutno ništa ne znači, štoviše potvrđuje da je vješto manipulirao nama koji smo godinama surađivali s njim, napravio od nas majmune i vrlo proračunato 'pikirao' svoje žrtve koje su mahom mlade djevojke na početku svoje karijere", započela je svoju objavu.

"Te mlade djevojke, a i ja sam prilično nedavno bila mlada djevojka, žrtve su ne samo Dalibora Matanića nego cijelog sistema, počevši od Akademije dramske umjetnosti na kojoj se desetljećima štiti nasilnike, počevši od Tonka Lonze pa sve do aktualnog Ozrena Prohića, preko niza drugih prijavljenih profesora koji nisu zanimljivi javnosti kao Dalibor Matanić pa su ih, kao i svećenike pedofile koje se šalje iz župe u župu, preselili na neko mjesto na kojem su sigurni od kaznenog progona, ali i dalje bezbrižno stvaraju svoju 'umjetnost' a neki, kako čujem, i dalje predaju na spomenutoj ustanovi", dodaje Tihana.

Nada se da će ostale žrtve progovoriti i prijaviti zlostavljanja.

Podsjetimo, ranije je Tihana zajedno s kolegom Goranom Bogdanom dala izjavu za Večernji list.

"Zatečeni smo kao i ostatak javnosti. Ako su navodi istiniti, oštro osuđujemo svaki oblik nasilja i zlouporabe moći, bile one verbalne, seksualne, fizičke ili bilo koje prirode. Nema iznimke", rekli su.

Nadam se brzom djelovanju nadležnih institucija

Oglasila se i glumica Lana Barić koja je u svojoj karijeri imala prilike surađivati s Matanićem.

"Isprika djeluje više kao menadžment krize i pitanje je bi li se ista dogodila da je sve ostalo pod tepihom", kaže glumica.

"Moja su iskustva s njim bila profesionalna i nikad nisam imala neugodnosti, ali što to uopće znači u ovom trenutku? Naravno da mi je grozno ovo što se događa, a unazad dva tjedna čula sam glasine da je prijavljen za seksulano uznemiravanje. Nadam se da će se državne službe ozbiljno pozabaviti slučajem. Odurno mi je da su te mlade žene to prolazile i nezamislivo mi je kako se osjećaju, a još mi je groznije njegovo licemjerje po pitanju svega toga. Droga i alkohol ne mogu abolirati nikoga i izražavam skepsu, čitajući njegov status na društvenim mrežama, da se zaista radi o preuzimanju odgovornosti s obzirom da je pisan u trenutku kada je voda došla do grla, pred sam izlazak članka u novinama. U svakom slučaju, nadam se brzom djelovanju nadležnih institucija", ističe Lana.

