Karlovčanin nije pokosio svoju parcelu "već ju je 8. srpnja 2021. godine u 19.19 sati zapustio i zakorovio", pa ga je Prekršajni sud u Karlovcu proglasio krivim i osudio novčanom kaznom od 40 eura, s obzirom na to da je postupio protivno Odluci o komunalnom redu. Može proći i s dvije trećine od toga iznosa, ako plati u roku. Optužni prijedlog je protiv njega podnio Grad Karlovac, odnosno Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, no optuženik je podnio prigovor, pa je održana rasprava, i to, eto, gotovo tri godine otkako su mu komunalni redari pokucali na vrata, piše KAportal.

Muškarac je priznao da parcela nije uređena onako kako bi trebala biti, ali je naglasio kako nije imao financijskih sredstava da održava travnjak. U međuvremenu je, kaže česticu pokosio i porušio dio drveća te se trudi održavati imanje koliko može. Sud je, međutim, pregledao sedam fotografija iz 2021. godine koje su snimili komunalni redari, te su ga proglasili krivim.

"Člankom 11. Odluke o komunalnom redu propisano je da se zelene i druge površine i druge površine okućnica moraju održavati urednima tako da trava bude redovito košena, živice i grmlje orezani, šikara i otpad uklonjeni a stabla orezana, dok je u čl. 108. st. 2. iste Odluke propisana novčana kazna u iznosu od 600,00 kn za fizičku osobu koja postupa suprotno čl. 11. Odluke o komunalnom redu", citirao je sud.

"Iako se okrivljenik izjasnio da se ne osjeća krivim za prekršaj koji mu je stavljen na teret i sam u svojoj obrani navodi da je svjestan činjenice da navedena katastarska čestica, koja je površinom velika, nije uređena kako treba, a što je sud utvrdio i neposrednim uvidom u fotografije priložene spisu koje prikazuju navedenu katastarsku česticu koja se nalazi neposredno uz javnu prometnicu, a na kojim je vidljivo raznovrsno raslinje, dugotrajno nepokošena trava, te nasad invazivne biljke 'kovrčave kiselice'" zaključio je sud.

