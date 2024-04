Sad već bivši načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Slobodan Marendić podnio je jutros neopozivu ostavku na svoju funkciju jer je jedan od njegovih sinova sudjelovao u premlaćivanju mladića u noći na subotu ispred splitskog noćnog kluba Velvet.

Kako doznajemo, u napadu je sudjelovao Marendićev mlađi sin. Sukob je počeo u klubu kada se grupa mladića, u kojoj je bio i nastradali mladić, naprasno ponašala prema kćerki načelnika Marendića. Grupa mladića, u kojoj je bio mlađi sin načelnika, sukobila se njima pa su ih izbacivači udaljili iz kluba, ali se sukob još žešće nastavio na ulici gdje je nastradali mladić teško ozlijeđen.

Ozlijeđenom mladiću se bore za život

Iz bolnice javljaju da je mladić kritično te da i ima po život opasne ozljede. Ima teške ozljede glave, frakturu lubanje i nagnječenje mozga. Iz KBC-a Split ranije su poručili da je mladić hitno operiran i da se nastavlja intenzivno liječenje.

Marendić je u jutrošnjem priopćenju naveo da podnosi ostavku, navodeći kako je jedan od njegovih sinova sudjelovao u premlaćivanju mladića.

"S obzirom na to da je u ozljeđivanju mladića sudjelovao i jedan od mojih sinova, provođenje kriminalističkog istraživanja preuzeli su policijski službenici druge policijske uprave kako bi sve bilo istraženo maksimalno profesionalno, poštujući načelo institucionalne neovisnosti.

Iako ne postoji nikakav propust u smislu rukovođenja policijskom upravom niti sam se osobno ogriješio o zakon, smatram da je privatna situacija u kojoj sam se našao kao otac, nespojiva s mojom profesionalnom ulogom načelnika policijske uprave.

Vjerujem da je jedino ispravno da se trajno izuzmem od obavljanja rukovodećih funkcija unutar MUP -a", poručio je. Nedugo nakon oglasilo se Ministarstvo unutarnjih poslova koje je objavio da je njegova ostavka prihvaćena.

Već davao ostavku zbog drugog sina

Ovo je Marendiću druga ostavka zbog djece. Prva je bila u 2018. godini kada je njegov, tada 19-godišnji sin, ukrao očevo službeno vozilo i pod utjecajem alkohola doživio prometnu nezgodu. S 1,70 promila alkohola u krvi, udario je u ogradu mosta na Bačvicama, a u nesreći nitko nije stradao. Marendić je poručio da mu je sin "pogrešno procijenio jer je mlad i neiskusni vozač" dodavši da je kobne večeri popio dvije čaše pića.

Čim je saznao za nesreću, tvrdio je, odmah je izvijestio PU splitsko-dalmatinsku i tražio od kolega da pokrenuo normalnu proceduru. "Zamolio da me odvedu do mjesta gdje se nesreća dogodila, tamo stupio u kontakt sa svojim sinom, nakon što je završeno istraživanje na mjestu događaja te ga odvezao kući. Moram naglasiti, radi se o nepromišljenom potezu mog sina koji je uzeo vozilo koje imam na korištenju 24 sata.

Vraćen na mjesto šefa splitske policije

Pogriješio je i to je situacija koju imam sada. Naglašavam da mu nisam dozvolio da uzme moj automobil. Ja sam spavao, on se samo javio kad je došao, a ja sam nastavio spavati, tad je on uzeo ključeve i otišao", rekao je.

Tada je obavljen nadzor u PU splitsko-dalmatinskoj nakon čega je utvrđeno da se Marendić kao načelnik ponašao u skladu s pravilima struke. Iako nije zaključeno da bi zbog ovoga trebao biti kažnjen, sam je zatražio da ga se razriješi dužnosti.

Tri godine kasnije, u 2021. Marendić je vraćen na mjesto šefa splitsko-dalmatinske policije, prvo kao vršitelj dužnosti nakon odlaska Dražena Viteza u mirovinu, a potom i kao imenovani načelnik.

