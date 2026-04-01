Banke upozorile klijente! Imat ćemo veliki zastoj u plaćanju, evo što morate znati

Europski međubankovni platni sustavi na Veliki petak, 3. travnja 2026. neće raditi, zbog čega će doći do privremenog zastoja u izvršavanju uplata između banaka. Klijente su na izmijenjeni režim već upozorile Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria i Erste banka.

Sva međubankovna nacionalna i prekogranična plaćanja u eurima koja će biti zadana toga dana bit će izvršena tek u utorak, 7. travnja, odnosno prvog sljedećeg radnog dana. Razlog je nerad europskih platnih sustava, iako je Veliki petak u Hrvatskoj radni dan. S druge strane, interna plaćanja unutar iste banke te instant plaćanja funkcionirat će bez prekida, uključujući i sam blagdan.

Klijentima savjet: Požurite s uplatama

Banke korisnicima savjetuju da sve hitne naloge izvrše najkasnije do četvrtka, 2. travnja do 16 sati. Alternativno, preporučuje se korištenje instant plaćanja, koje je dostupno 24 sata dnevno, svih sedam dana u tjednu.

Iz Zagrebačka banka poručuju kako će svi nalozi zadani 3. travnja biti obrađeni s datumom valute 7. travnja, dok će plaćanja unutar same banke i dalje ići nesmetano.

Slične informacije poslali su i iz Raiffeisenbank Austria, gdje ističu da će klijentima i dalje biti dostupni bankomati, instant plaćanja te prijenosi unutar banke.

Što će sve raditi bez zastoja?

I Erste banka i Privredna banka Zagreb naglašavaju da će plaćanja unutar iste banke biti izvršena odmah, instant plaćanja raditi bez prekida, a kartična plaćanja i podizanje gotovine na bankomatima funkcionirati normalno

Iz Erste banke dodatno napominju kako će sva plaćanja prema drugim bankama, uključujući nacionalna i međunarodna, biti odgođena do 7. travnja, dok se povlašteni tečaj za kupoprodaju deviza može zatražiti do 13 sati na Veliki petak.

Ovakav režim nije neuobičajen jer europski platni sustavi redovito ne rade na velike blagdane. Ipak, iz banaka upozoravaju klijente da na vrijeme planiraju svoje financijske obveze kako bi izbjegli kašnjenja u plaćanjima.

