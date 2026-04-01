Autobus s 80 putnika zapeo kod Obrovca, oglasila se policija: 'Dobit će privremeni smještaj'

Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a objavilo je u srijedu kako njegove službe organiziraju prijevoz i privremeni smještaj za putnike iz autobusa kojeg je jak vjetar blokirao na području Obrovca.

Mediji pišu kako je riječ o autobusu iz Graza s 80-ak putnika kojeg je jak vjetar jutros blokirao na području Obrovca. Ravnateljstvo navodi da se putnici prevoze i privremeno smještaju u Kulturno-informativni centar Napredak u Gračacu.

Dojavu o autobusu koji je zbog vjetra zapeo na području Obrovca, Županijski centar 112, zaprimio je rano jutros. Na teren su odmah upućeni vatrogasci JVP Benkovac i policijski službenici PP Benkovac.

Vatrogasci su uspjeli pomaknuti zaštitnu ogradu i izvući autobus na cestu, no zbog jakog vjetra nije mogao nastaviti vožnju.

