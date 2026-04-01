KAOS ZBOG BURE /

Autobus s 80 putnika zapeo kod Obrovca, oglasila se policija: 'Dobit će privremeni smještaj'

Autobus s 80 putnika zapeo kod Obrovca, oglasila se policija: 'Dobit će privremeni smještaj'
Slika je ilustracija
Foto: Zeljko Mrsic/PIXSELL

Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a objavilo je u srijedu kako njegove službe organiziraju prijevoz i privremeni smještaj za putnike iz autobusa kojeg je jak vjetar blokirao na području Obrovca

1.4.2026.
14:40
Hina
Zeljko Mrsic/PIXSELL
Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a objavilo je u srijedu kako njegove službe organiziraju prijevoz i privremeni smještaj za putnike iz autobusa kojeg je jak vjetar blokirao na području Obrovca.

Mediji pišu kako je riječ o autobusu iz Graza s 80-ak putnika kojeg je jak vjetar jutros blokirao na području Obrovca. Ravnateljstvo navodi da se putnici prevoze i privremeno smještaju u Kulturno-informativni centar Napredak u Gračacu.

Autobus zapeo zbog vjetra

Dojavu o autobusu koji je zbog vjetra zapeo na području Obrovca, Županijski centar 112, zaprimio je rano jutros. Na teren su odmah upućeni vatrogasci JVP Benkovac i policijski službenici PP Benkovac.

Vatrogasci su uspjeli pomaknuti zaštitnu ogradu i izvući autobus na cestu, no zbog jakog vjetra nije mogao nastaviti vožnju.

POGLEDAJTE VIDEO: Koliko je opasno nevrijeme koje se najavljuje? Jembrih: 'Znate ono - to je vuk, to je vuk i onda jedanput...'

ObrovacAutobusNevrijeme
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
