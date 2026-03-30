Stiže olujna bura, negdje i s orkanskim udarima: DHMZ upalio crvena upozorenja

U unutrašnjosti u ponedjeljak pretežno oblačno, mjestimice kiša, osobito na istoku, prognoza je DHMZ-a. Na Jadranu djelomice, u Dalmaciji i pretežno sunčano, a uz postupni porast naoblake ponajprije na sjevernom dijelu kiša.

Vjetar umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni, u okretanju na slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjerena, lokalno jaka bura i sjeverni vjetar, poslijepodne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 6 i 11, na Jadranu od 14 do 17 °C.

Bura u jačanju

U utorak u većini predjela bi trebalo biti umjereno do pretežno oblačno i razmjerno vjetrovito. Mjestimice kiša, u Dalmaciji i poneki pljusak, a u Gorskoj Hrvatskoj i susnježica te snijeg. Na sjevernom Jadranu češća sunčana razdoblja. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni.

Na većem dijelu Jadrana bura u jačanju, najprije na sjevernom dijelu pa će poslijepodne podno Velebita biti i olujna, a još će na krajnjem jugu biti i istočnog vjetra te juga. Najniža temperatura zraka većinom od 0 do 5, na Jadranu od 5 do 10 °C. Najviša između 7 i 11, u gorju niža, a na obali i otocima od 11 do 15 °C.

DHMZ je za srijedu upalio crvena upozorenja za Istru i područje Rijeke, Kvarner i splitsku regiju gdje se očekuje olujna bura, lokalno s orkanskim udarima, osobito podno Velebita. Najjači udari vjetra i do 130 km/h.

Za zagrebačku i gospićku regiju te zapadnu obalu Istre upaljeno je žuto upozorenje zbog mjestimice olujnih udara sjevernog i sjeveroistočnog vjetra (najjači udari vjetra 65 km/h). Narančasto upozorenje je upaljeno za kninsku regiju i sjevernu Dalmaciju.

