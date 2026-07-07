Poznatu arhitekticu šokirao prizor: 'Prosječan splitski turist je običan pijani krkan'

Poznata splitska arhitektica Mariana Bucat u ponedjeljak je na društvenoj mreži Facebook oštro reagirala na prizor koji je zatekla ispred jedne višestambene zgrade u Splitu.

"Kad vidim ovakve scene, nimalo suosjećanja nemam za vlasnike stanova u višestambenim zgradama koji umjesto da stanove iznajmljuju stanarima, iznajmljuju ih turistima, a koji ujedno u zadnje doba jauču zašto im je Glavina povećao porez na lakšu lovu. Nije normalno držati turiste u višestambenu zgradu. Jedno su zgrade za turizam gdje postoji kontrola, gdje je sve dizajnirano da se spriječe nepredviđena ponašanja, a sasvim drugo je kvart, susidstvo i zajednica. Tu turist ne pripada i ćaos, doviđenja. Naročito ne pripada prosječan splitski turist, a to je obični pijani krkan", napisala je u objavi, kojoj je priložila fotografiju na kojoj se vidi kako turisti hodaju po krovu zgrade.

"Maločas nekoliko mladunaca čovjekolikih Britanaca došlo pred zgradu anagrafske oznake Dubrovačka 47 kompletno oblejani. Došli su taksijem u koji su se i oko kojeg su se izrigali. Uspeli su se tako smrdljivi i šporki po zajedničkim skalama u stan kojeg gazda/rica iznajmljuje u kratkoročni najam", nastavlja arhitektica.

'Ako koji padne...'

"Kao što se može vidjeti na slici, sad se oblejani šetaju po krovu zgrade. Ako koji padne, onda će desetkovana i napaćena splitska hitna morat doći po njega i sastavljat ga ka da je pravi. Ako padne na koga, i njega će morati sastavljat. Umjesto da hvataju dilere, ma da češu onu stvar u stanici, korisnije je, dva policajca će izgubiti barem dvi ure zapisnika, ovoga, onoga. Ako čovjekoliki krepa, patolog kojeg nema ni za lijeka će po dana morat čerečit čovjekolikog, pakirat za Ujedinjeno kraljevstvo, deportirat... Sestra će morati zvat mater, ćaću, objašnjavat se...", piše u objavi.

"Državni odvjetnik, njegova tajnica barem uru posla. Sudski tumač. Na to sve ujutro dolaze dva momka iz Čistoće oprati trotoar, plus čista iz zgrade svakako mora oprat skale jer smrde. (More bit da sam koga izostavila u lancu javnih usluga.) Kad se zbroje sve ove žurnate – to nas (i koji ne iznajmljujemo i koji iznajmljujemo) izađe barem 2.000 eura da bi gazda/ica zaradio/la 100 eura. Ma malo sam i napisala. Prvom prilikom kad u Klisu trefim Glavinu, počastit ću ga janjetinom i pićem po njegovom izboru", zaključuje Bucat.