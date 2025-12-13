Plenković opomenuo Mladež HDZ-a, ali kad je ovo rekao svi su morali krenuti pljeskati

HDZ je odlučio u subotu organizirati 18. opći sabor Mladeži HDZ-a, koja je nedavno dobila novo vodstvo. Predsjednikom je postao Tin Jurak, koji ima zadaću ojačati djelovanje tog dijela vladajuće stranke.

Kao što je i uobičajeno, red govora je poprilično dug. Tako je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković ustvrdio da je zajedništvo između mladeži i već iskusnih političkih lica važno, jer i jedni i drugi dijele određene vrijednosti.

Jandroković: 'Ne dajte na sebe i HDZ'

"Mi smo najveća stranka u hrvatskoj povijesti, nastala na temelju Franje Tuđmana, koji je odbacio komunizam, dala nam je mogućnost da razvijamo modernu hrvatsku državu. Mi smo stranka desnog centra, blago konzervativna, koja cijeni i štuje obitelj, državotvorne vrijednosti i pogotovo vjeru. Živimo u nezgodnom vremenu i na zanimljivom prostoru, prožetom mnogim narodima i turbulencijama. Sve smo to proživjeli i imamo samostalnu Hrvatsku", poručio je Jandroković i dodao:

"Ne dopustite da se blatom nabacuju na HDZ. Ne dajte na sebe i na HDZ. Često su te poruke stizale s lijeva, ali to je politička borba. Morate biti svjesni tog ponosa i tereta kojeg nosite. Lijevi imaju doktrinu napada na političke protivnike, da difamiraju i vrijeđaju. Mi ćemo ostati ponosni i argumentirati, nećemo se spuštati na razinu vrijeđanja. Čuvajte vrijednosti za koje se zalažemo, jer to su trajne vrijednosti koje nas određuju", ustvrdio je Jandroković.

Plenković: 'Vi ste skeptičniji, sumnjičavi...'

Predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković mladima je poslao tri poruke. Prva je da su važni dio stranke.

"Gledao sam na Chat GPT-ju što kaže za generaciju Z. Vi ste skeptičniji, sumnjičavi, manje lojalni - mislim poslodavcima, ne HDZ-u. Vi ste rođeni iza 1995., to je sasvim drugačiji način razmišljanja. EU je tu, NATO je tu, mi se moramo prilagoditi vama, ali i vi morate slušati nas. Morate vidjeti tu jednu crtu kontinuiteta stvaranja države, HDZ-a kao pokreta koji traje već 36 godina i praktički je najjača na političkoj sceni cijelo to vrijeme. To nije lako. Jako je malo stranaka koje su uspjele cijelo vrijeme održati povjerenje građana", poručio je Plenković.

Druga poruka koju je Plenković poslao jest da budu odvažni i hrabri, a treća da budu vidljivi ako žele biti utjecajni.

"Mi kad idemo na izbore, onda pročitamo što mladima treba. Pročitali smo da vam treba siguran posao, pa smo smanjili broj ugovora na određeno i povećali broj ugovora na neodređeno vrijeme. Čuli smo da vam treba smanjiti porez, pa sad mladi do 25. godine ne plaćaju porez. Smanjili smo cijenu prehrane na 0,86 eura po obroku. U Sloveniji je 9 eura.

Identificirali smo glavni problem društva pa i mladih, a to je priuštivo stanovanje. Želimo vam omogućiti kad krećete u život da vam bude lakše. Komparativna analiza koja pokazuje do koje godine mladi ostaju kod roditelja. U Italiji mladi ostaju doma do 30. godine, u Švedskoj ih izbace iz kuće s 18 godina. U Hrvatskoj je prosjek 31. godina. Jači smo smo od Talijana, ali to je realna slabost, jer je očito teško doći u poziciju priuštivog stanovanja. Što je stan skuplji i manje kvadrata, imat ćete i manje djece. S druge strane sporost u osamostaljivanju utječe na vašu agilnost, a to je sporost u odlučivanju", rekao je Plenković.