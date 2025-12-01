FREEMAIL
'BIT ĆEMO SNAŽAN GLAS' /

Nasljednik Andreja Plenkovića? Izabran novi predsjednik Mladeži HDZ-a: 'Zahvaljujem...'

Nasljednik Andreja Plenkovića? Izabran novi predsjednik Mladeži HDZ-a: 'Zahvaljujem...'
Foto: Mladež Hdz-a

Na 28 biračkih mjesta diljem Hrvatske, gotovo osam tisuća članica i članova mladeži HDZ-a ove nedjelje biralo je novo vodstvo

1.12.2025.
12:45
Tajana Gvardiol
Mladež Hdz-a
Tin Jurak - novi je predsjednik Mladeži Hrvatske demokratske zajednice. Izabran je na unutarstranačkim izborima održanim ove nedjelje.

Izbori su održani po načelu "jedan član - jedan glas“ na 28 biračkih mjesta diljem Hrvatske, a glasovalo je ukupno 7897 članica i članova Mladeži HDZ-a.

Nasljednik Andreja Plenkovića? Izabran novi predsjednik Mladeži HDZ-a: 'Zahvaljujem...'
Foto: Mladež Hdz-a

Izabrani su i zamjenik predsjednika Domagoj Ćorić, potpredsjednici Željko Romić, Stipan Ćurak, Katarina Petrović, Josip Ukalović, Ivan Jagnjić te članovi Predsjedništva Lara Mandić, Lovro Horvat, Petar Spajić, Domagoj Kelović i Luka Knez.

'Nastavit ćemo djelovati kao pouzdan partner'

Jurak, koji je proteklih sedam godina obnašao dužnost predsjednika Mladeži HDZ-a Varaždinske županije, nakon što je izabran za novog predsjednika Mladeži, ujedno postaje i član Predsjedništva HDZ-a.

“Zahvaljujem svim članicama i članovima koji su izašli na izbore i podržali naš tim. Naša je obveza predlagati konkretne mjere i programe za mlade u Hrvatskoj te biti snažan glas svoje generacije na političkoj sceni. Nastavit ćemo djelovati kao pouzdan partner Vladi RH na čelu s premijerom Plenkovićem i aktivno sudjelovati u provedbi politika koje donose stvarne prilike mladima", izjavio je Jurak.

POGLEDAJTE VIDEO: Ima li HDZ rješenje za preuzimanje Zagreba?

HdzMladež Hdz-aIzbori
'BIT ĆEMO SNAŽAN GLAS' /
Nasljednik Andreja Plenkovića? Izabran novi predsjednik Mladeži HDZ-a: 'Zahvaljujem...'