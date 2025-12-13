Tko je mlada pjevačica iz Francuske koja je osvojila ovogodišnji Dječji Eurosong?

Mlada pjevačica Lou Deleuze iz Francuske pobjednica je ovogodišnjeg Dječjeg Eurosonga koji se održao u Tbilisiju u Gruzija. S tek 11 godina, Lou je svojim nastupom i pjesmom "Ce monde" (Ovaj svijet) osvojila prvo mjesto, osvojivši srca stručnog žirija i publike diljem Europe.

Foto: Junior Eurovision Song Contest/youtubescreenshot

Tko je pobjednica ovogodišnjeg dječjeg Eurosonga?

Iako je još vrlo mlada, Lou Deleuze već ima impresivnu karijeru iza sebe. Rođena 23. ožujka 2014. godine, svoju karijeru započela je sa sedam godina, kada je glumila u filmu Le parfum vert 2022. godine. Od tada je nastupala u brojnim kratkim filmovima, glazbenim spotovima i televizijskim emisijama. Uz glumu, Lou je oduvijek gajila strast prema glazbi, a njezin talent za pisanje i komponiranje pjesama ubrzo je postao prepoznatljiv.

Godine 2024. Lou je sudjelovala u glazbenom showu La France a un incroyable talent, gdje je privukla pozornost svojim izvanrednim sposobnostima. Iste godine objavila je i glazbeni video za svoju pjesmu "Jeux d’enfants", čime je dodatno pokazala svoj glazbeni potencijal.

Pobjedu na Dječjem Eurosongu 2025. Lou je ostvarila nakon što je izabrana da predstavlja Francusku putem internog odabira. Pjesma "Ce monde" koju je izvodila na natjecanju, govori o nadi, jedinstvu i ljepoti svijeta, a autorstvo potpisuju John Claes, Jonathan Thyssens i Linh, mladi francuski glazbeni talent.

Inače, Hrvatsku je nakon 11 godina na Dječjem Eurosongu predstavio simpatični Marino Vrgoč s pjesmom ''Snovi'' koji je završio na 14. mjestu.

