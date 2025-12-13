Nemkov nezaustavljiv, Cyborg ponovno piše povijest: Evo što se događalo na PFL eventu u Lyonu

PFL je zaključio svoju sezonu 2025. spektakularnim događajem u LDLC Areni u Lyonu. Francuska publika svjedočila je dvjema borbama za inauguralne naslove prvaka, kao i finalima PFL Europe turnira.

Nemkov do teškaškog pojasa

U glavnoj borbi večeri, bivši Bellatorov prvak Vadim Nemkov potvrdio je status favorita protiv Renana Ferreire. Ruski borac je već nakon tridesetak sekundi srušio Ferreiru, dominirao u parteru udarcima i na kraju završio borbu gušenjem (arm-triangle choke) točno na isteku četvrte minute prve runde. Time je ostao prvi PFL-ov prvak teške kategorije, nastavljajući svoj impresivan niz od 15 borbi bez poraza.

Cyborg slavila gušenjem nakon tri runde

Legendarna Cris Cyborg također je osvojila inauguralni pojas, onaj u ženskoj perolakoj kategoriji. U taktički zahtjevnijoj borbi protiv Sare Collins, Cyborg je kontrolirala veći dio meča, a pobjedu je osigurala u trećoj rundi gušenjem s leđa, upisavši tek drugu pobjedu "submissionom" u svojoj bogatoj karijeri i potvrdila svoj status jedne od najvećih borkinja svih vremena.

Nokauti i kontroverze na ostatku programa

Večer je donijela i nove PFL Europe prvake. U lakoj kategoriji, Latvijac Aleksandr Chizov je nokautirao Connora Hughesa u trećoj rundi i time osvojio naslov i nagradu od 100.000 €. Finale bantam kategorije završilo je kontroverzno. Baris Adiguzel je nakon samo 44 sekunde tehničkim nokautom pobijedio Deana Garnetta, no sudac je prekinuo borbu u trenutku dok je Garnett rušio protivnika. Vrijedi istaknuti i nokaut "Belgijskog bombardera" Patricka Habirore, koji je u prvoj rundi uspavao Kevina Jousseta.

