Spas u zadnji čas! Arsenal na spektakularan način došao do pobjede u zadnjoj minuti...

Nogometaši Arsenala povećali su svoju prednost na vrhu ljestvice engleskog prvenstva pred drugim Manchester Cityjem na pet bodova dramatičnom 2-1 domaćom pobjedom protiv zadnjeg Wolverhampton Wanderersa.

Arsenal je dugo "lomio" otpor "vukova" te je do vodstva stigao u 70. minuti uz veliku dozu sreće. Korner Sake pogodio je vratnicu od koje se lopta odbila u gostujućeg vratara Johnstonea (70-ag) i zatim u mrežu.

Na 1-1 poravnao je Arokadare (90) na samom isteku "regularnog" vremena, ali u sudačkoj nadoknadi je branič gostiju Mosquera (90+4-ag) glavom skrenuo ubačaj Sake u vlastitu mrežu za konačnih 2-1.

Arsenal sada ima 36 bodova, pet više od drugog Cityja, a šest od treće Aston Ville koji će svoje susrete 16. kola igrati u nedjelju, dok je Wolverhampton ostao na samo dva boda, odnosno 13. manje od 17. Nottingham Foresta koji drži zadnje mjesto koje osigurava ostanak.

