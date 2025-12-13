Spas u zadnji čas! Arsenal na spektakularan način došao do pobjede u zadnjoj minuti...
Arsenal sada ima 36 bodova, pet više od drugog Cityja...
Nogometaši Arsenala povećali su svoju prednost na vrhu ljestvice engleskog prvenstva pred drugim Manchester Cityjem na pet bodova dramatičnom 2-1 domaćom pobjedom protiv zadnjeg Wolverhampton Wanderersa.
Arsenal je dugo "lomio" otpor "vukova" te je do vodstva stigao u 70. minuti uz veliku dozu sreće. Korner Sake pogodio je vratnicu od koje se lopta odbila u gostujućeg vratara Johnstonea (70-ag) i zatim u mrežu.
Na 1-1 poravnao je Arokadare (90) na samom isteku "regularnog" vremena, ali u sudačkoj nadoknadi je branič gostiju Mosquera (90+4-ag) glavom skrenuo ubačaj Sake u vlastitu mrežu za konačnih 2-1.
Arsenal sada ima 36 bodova, pet više od drugog Cityja, a šest od treće Aston Ville koji će svoje susrete 16. kola igrati u nedjelju, dok je Wolverhampton ostao na samo dva boda, odnosno 13. manje od 17. Nottingham Foresta koji drži zadnje mjesto koje osigurava ostanak.
POGLEDAJTE VIDEO: Tko je Tea Faber? U Kini se penjala na 119. kat, a Zagrepčanku je 'riješila' s pola snage