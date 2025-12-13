FREEMAIL
Slot je pogodio... /

U Engleskoj smo vidjeli najbrži gol u sezoni: Anfield je proključao

U Engleskoj smo vidjeli najbrži gol u sezoni: Anfield je proključao
Foto: Ryan Browne/shutterstock Editorial/profimedia

Dvostruki strijelac za Liverpool bio Ekitike

13.12.2025.
18:11
Sportski.net
Ryan Browne/shutterstock Editorial/profimedia
Nogometaši Chelseaja i Liverpoola ostvarili su domaće 2-0 pobjede protiv Evertona, odnosno Brighton and Hove Albiona u susretima 16. kola engleskog prvenstva.

Chelsea je do pobjede stigao golovima Palmera (21) i Gusta (45+1), dok je dvostruki strijelac za Liverpool bio Ekitike (1, 60). Ekitekeov gol pogledajte ovdje!

Četvrti Chelsea ima 28 bodova, dva više od šestog Liverpoola te petog Crystal Palacea koji u nedjelju igra protiv Manchester Cityja. Everton je osmi sa 24, a Brighton deveti sa 23 boda.

Vodi Arsenal sa 33 boda, drugi City ima 31, a treća Aston Villa 30.

LiverpoolGol
U Engleskoj smo vidjeli najbrži gol u sezoni: Anfield je proključao