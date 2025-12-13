FREEMAIL
ZAVLADALA PANIKA /

Izbio požar u domu za starije s 250 štićenika, vatrogasci na terenu. Poznat je uzrok

Izbio požar u domu za starije s 250 štićenika, vatrogasci na terenu. Poznat je uzrok
Foto: Rtl Danas

'Ljudi su po hodnicima, djelatnici odrađuju evakuaciju. Požar je pogašen, traje hlađenje i odimljavanje cijelog stubišta'

13.12.2025.
21:56
RTL Danas
Rtl Danas
U subotu oko 21.40 sati u zagrebačkom Domu za starije Ksaver izbio je požar.

Prema prvim informacijama vatrogasaca, do požara je došlo u sobi jednog od štićenika. 

"Ozlijeđenih nema, odrađena je ventilacija cijelog objekta", rekao je za Net.hr Siniša Jembrih, zapovjednik JVP Grada Zagreba.

 

Foto: Rtl Danas
Foto: Rtl Danas

Istaknuo je da su vatrogasci bili u kontaktu s dojaviteljem te da je aparatima za početno gašenje prigušen požar po uputama vatrogasaca. 

Požar je brzo lokaliziran te je intervencija završena.

Foto: Rtl Danas
Foto: Rtl Danas
Foto: Rtl Danas
Foto: Rtl Danas

Iz zagrebačke policije potvrdili su da u požaru nema ozlijeđenih te dodali da je požar uzrokovalo paljenje adventske svijeće. 

Prema ranijim informacijama, djelatnici su pristupili evakuaciji štićenika doma u kojem se nalazi 250 osoba.

Vladala je panika, tim više što u domu ima i nepokretnih osoba.

