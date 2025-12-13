Izbio požar u domu za starije s 250 štićenika, vatrogasci na terenu. Poznat je uzrok
'Ljudi su po hodnicima, djelatnici odrađuju evakuaciju. Požar je pogašen, traje hlađenje i odimljavanje cijelog stubišta'
U subotu oko 21.40 sati u zagrebačkom Domu za starije Ksaver izbio je požar.
Prema prvim informacijama vatrogasaca, do požara je došlo u sobi jednog od štićenika.
"Ozlijeđenih nema, odrađena je ventilacija cijelog objekta", rekao je za Net.hr Siniša Jembrih, zapovjednik JVP Grada Zagreba.
Istaknuo je da su vatrogasci bili u kontaktu s dojaviteljem te da je aparatima za početno gašenje prigušen požar po uputama vatrogasaca.
Požar je brzo lokaliziran te je intervencija završena.
Iz zagrebačke policije potvrdili su da u požaru nema ozlijeđenih te dodali da je požar uzrokovalo paljenje adventske svijeće.
Prema ranijim informacijama, djelatnici su pristupili evakuaciji štićenika doma u kojem se nalazi 250 osoba.
Vladala je panika, tim više što u domu ima i nepokretnih osoba.