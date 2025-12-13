Izbio požar u domu za starije s 250 štićenika, vatrogasci na terenu. Poznat je uzrok

U subotu oko 21.40 sati u zagrebačkom Domu za starije Ksaver izbio je požar.

Prema prvim informacijama vatrogasaca, do požara je došlo u sobi jednog od štićenika.

"Ozlijeđenih nema, odrađena je ventilacija cijelog objekta", rekao je za Net.hr Siniša Jembrih, zapovjednik JVP Grada Zagreba.

Istaknuo je da su vatrogasci bili u kontaktu s dojaviteljem te da je aparatima za početno gašenje prigušen požar po uputama vatrogasaca.

Požar je brzo lokaliziran te je intervencija završena.

Iz zagrebačke policije potvrdili su da u požaru nema ozlijeđenih te dodali da je požar uzrokovalo paljenje adventske svijeće.

Prema ranijim informacijama, djelatnici su pristupili evakuaciji štićenika doma u kojem se nalazi 250 osoba.

Vladala je panika, tim više što u domu ima i nepokretnih osoba.