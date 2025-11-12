Strani akteri utjecali na Hrvatsku? Pazite što je Plenković odgovorio Raspudiću

Koliko je meni poznato, bilo koji segment državnih tijela nema nikakvih pouzdanih saznanja da je bilo vanjskih aktera koji su utjecali na zbivanja u Hrvatskoj proteklih dana, poručio je u srijedu na aktualcu premijer Andrej Plenković upitan o navodima pokušaja destabilizacije Vlade.

Plenković je to odgovorio na pitanje nezavisnog zastupnika Nine Raspudića kojeg je zanimalo je li zatražio i hoće li, ako već nije, izvješće SOA-e o utjecaju stranih službi na događaje proteklih dana diljem Hrvatske, a nakon pojave teza da je cilj događaja usmjerenih protiv srpske nacionalne manjine bio destabilizirati Vladu i Hrvatsku.

"Neće se Vlada i parlamentarna većina destabilizirati, riječ je jednostavno o političkom naporu dijela aktera koji su u oporbi, stranke ili druge interesne skupine, a koje su zainteresirane da dođe do veće ideološke polarizacije u Hrvatskoj", ocijenio je Plenković.

Plenković: Niti smo ih proizveli niti ih kontroliramo

Premijer je ponovno odbacio teze da HDZ promovira ustaštvo. "Nakon 10 godina završili smo na tome da nam glavna oporbena stranka nabije četiri glave na kukasti križ", kazao je te dodao da su HDZ i Vlada oni koji smiruju tenzije.

"Institucije države su djelovale, i policija i DORH. Nažalost, ima skupina koje su spremne obući fantomke i zastrašivati ljude, ali niti smo ih mi proizveli niti ih mi kontroliramo. Da li ih sprječavamo - da. Kad smo vidjeli sramotan incident u Splitu, sve aktivnosti Srpskog narodnog vijeća, društva Prosvjeta i ostali su pokriveni unaprijed hrvatskim policajcima. To znači da mi djelujemo, država djeluje", naglasio je.

Mi tu nismo pokazali slabost već snagu države, odgovorio je na prozivke oporbe.

Benčić: Premijer europske države ide kontra zabrane promocije ustaštva

Zastupnica Možemo! Sandra Benčić poručila je premijeru da nitko ne brani koncerte ni pojedine izvođače. "Ono što je Zagreb zabranio je promocija ustaških, fašističkih i nacističkih simbola i nevjerojatno je da vi kao predsjednik Vlade jedne europske države idete kontra takve zabrane", poručila mu je.

Uzvratio joj je HDZ-ov Maksimilijan Šimrak: "Vama ova podjela odgovara jer tako skrećete pozornost sa svoje nesposobnosti".

Na pitanje predsjednika DP-a Ivana Penave, potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković istaknuo je izgradnju obilaznice u Vukovaru kao jedan od najvažnijih prometnih projekata u Vukovarsko-srijemskoj županiji. "Izgradnja je krenula prošle godine, ukupna vrijednost tih 19 kilometara je oko 80 milijuna eura, radovi idu dobro, a Hrvatske ceste će u sljedećoj godini krenuti s drugom fazom", najavio je.

Ministar demografije Ivan Šipić, govoreći o demografskim mjerama na pitanje DP-ova Predraga Mišića, podsjetio je kako je Vlada u kolovozu donijela program zajma preko HAMAG BICRO-a za potpomognuta područja odnosno za gotovo 300 općina i gradova koje spadaju u skupinu najnerazvijenijih.

"Vlada je svjesna da je depopulirano područje najviše ugroženo, međutim, prepoznali smo teren koji vapi za pomoći i potporama, stoga je Vlada odlučila da im, uz druge mjere, kreditnim zajmovima olakšamo", istaknuo je Šipić te dodao da je "prioritet svih prioriteta" ostanak mladih obitelji. Tu su i mjere za preseljenje iz većih sredina u manje, kao i povratak iseljenika.

Šipić: Koliko su razvijene male sredine, toliko će biti snažna i domoljubna Hrvatska

"Koliko su razvijene male sredine, toliko će biti snažna i domoljubna Hrvatska o kojoj sanjaju naše generacije", kazao je ministar Šipić. Odgovarajući HDZ-ovu Ivi Zeliću o budućnosti EU fondova, ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Mikuš Žigman otklonila je dezinformacije da Hrvatska od 2027. ostaje bez europskih novčanih sredstava.

"U cijeloj Hrvatskoj svjedočimo o projektima koji pozitivno mijenjaju općine, gradove i naše županije, nema nikakve sumnje da su EU fondovi tome dali svoj doprinos i da će se nastaviti taj kontinuitet. Prijedlog Europske komisije je da će u novoj financijskoj omotnici nakon 2027. godine Hrvatskoj iz EU fondova na raspolaganju biti 16,8 milijardi eura", navela je Mikuš Žigman.

Dodala je da je angažmanom ove Vlade Hrvatska u potpunosti iskoristila prošlu financijsku omotnicu te da je Hrvatska među vodećim zemljama u korištenju sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Trenutno smo u plusu kada govorimo o prihodima koji dolaze kroz projekte EU u odnosu na naše uplate u proračun gotovo 18 milijardi eura, naglasila je.

Govoreći o ulaganjima u sportske klubove, a na pitanje HDZ-ova Ivana Budalića, ministar turizma i sporta Tonči Glavina istaknuo je neke novine u sustavu sporta. Jedna od njih je poseban program financiranja klubova u loptaškim sportovima, u iznosu sedam milijuna eura, a riječ je o pilot projektu.

"Planiramo iduće godine taj program proširiti na sve individualne programe, što je najkonkretnija financijska injekcija na tragu naših šesterostruko uvećanih ulaganja u sport", poručio je.

Glavina je nadalje istaknuo i izmjene Zakona o porezu na dobit kojim su, kazao je, odgovorili na izazov koji je sportska zajednica tražila, a kojim su stvoreni preduvjeti da ulaganja u sponzorstva s pravnim osobama budu dodatna olakšica. Za iduću godinu najavio je i dodatni program vezan za donacije.

