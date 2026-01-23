Sarajevo se 'guši', a ni Hrvatska nije pošteđena: U ovim gradovima je stanje najgore

Sarajevo je u petak ponovo dospjelo na sami vrh popisa gradova s najvećim onečišćenjem zraka na svijetu, a prema podacima objavljenim u jutarnjim satima zrak u njemu bio je u tzv. smeđoj zoni odnosno označen opasnim po zdravlje ljudi.

Prema podacima koje prikuplja švicarska mrežna stranica IQ Air, indeks kvalitete zraka bio je označen brojkom 412 da bi se potom broj postupno počeo smanjivati, no i dalje je u zoni koja označava najveći mogući stupanj onečišćenja. Uz ovu informaciju IQ Air objavio je upozorenje kako koncentracije čestica prašine promjera PM 2,5 višestruko premašuju vrijednosti koje toleriraju standardi Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) te stvaraju gusti smog uz opasnost po zdravlje ljudi koji udišu takav zrak i u čijim se plućima trajno talože te čestice.

U takvim okolnostima lokalne vlasti preporučuju najosjetljivijim kategorijama poput djece, trudnica i staraca da izbjegavaju svaki boravak na otvorenom prostoru.

Drugi grad s najzagađenijim zrakom na svijetu bio je glavni grad Indije Delhi uz indeks 228 i oznaku vrlo nezdravog, a na trećem mjestu i u istoj kategoriji glavni grad Bangladeša Daka.

Najzagađeniji gradovi u Hrvatskoj

Što se tiče Hrvatske, najzagađeniji zrak je u centru Zagreba gdje je kvaliteta zraka u crvenom, a indeks je označen brojkom 153. Slijede Krapina, Zagreb u cjelini te Osijek, koji su u narančastom, pa Pula i Osijek u žutom.

Foto: Iq Air/screenshot

Općenito, Zagreb se u petak smjestio na 25. mjesto najzagađenijih gradova, iza Beograda (14. mjesto) te susjedne Ljubljane (23. mjesto).

Prema analizi IQ Aira, ovoga je tjedna kvaliteta zraka u dijelovima jugoistočne Europe loša, s nekoliko lokacija koje bilježe indeks kvalitete od umjerenih do vrlo nezdravih i povišenih koncentracija PM2,5 (odnosno sitne čestice onečišćenja u zraku). To predstavlja povećane zdravstvene rizike, posebno za djecu, starije osobe i osobe s respiratornim ili kardiovaskularnim oboljenjima.

Dugoročni podaci pokazuju da je loša kvaliteta zraka stalan problem u ovom dijelu Europe. Izvješće o svjetskoj kvaliteti zraka za 2024. godinu pokazuje da je Sarajevo imalo prosječni AQI od 81, što ga svrstava na 29. mjesto od 138 zemalja.

Sjeverna Makedonija imala je prosječni AQI od 77, Srbija 72, a Crna Gora 68, četiri do pet puta iznad godišnje smjernice WHO-a za PM2.5, što objašnjava kontinuirano onečišćenje zraka u regiji zimi.

