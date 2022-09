U desetoj epizodi našega serijala 'Život vani' donosimo priču o Norveškoj. Razgovarali smo s Marinom Rogoznicom koja posljednjih pet godina živi na sjeveru Europe. Njezin suprug je dobio poslovnu ponudu u Norveškoj, a Marina se s time složila. Prvo se preselio njezin suprug, a kada je on izvidio situacija onda se preselila i ona.

Odmah je dobila posao i jako je zadovoljna s tom odlukom. Puno im je pomogla i zajednica Balkanaca koja ondje postoji, a ljudi su joj pomogli s raznim savjetima i s time kako se infiltrirati u njihovo društvo. Marina je u našem razgovoru odmah izdvojila nekoliko pravila koja vrijede u društvu Norvežana.

"Ne možete ni u kakvu poslovnicu ući, a da na vratima ne vidite da piše 'respect'. Bez tog osnovnog respecta, odnosno poštovanja jednih prema drugima, ne bi uopće bilo moguće održavati normalno uspješno društvo. To je prvo pravilo i ono se uči od vrtića. Što se tiče tih posebnih pravila, u Norveškoj se neće dogoditi da netko uđe u javni prijevoz, a da nije kupio kartu i njima je čudno zašto bi to netko uopće radio i zašto bi se netko dovodio u tako glupu situaciju. Oni nemaju naviku da jedna osoba plati za cijeli stol s prijateljima nego svatko plaća svoje jer svatko tko je radio je zaslužio platiti svoje", govori nam Marina te dodaje kako ondje žene često žele platiti svoje piće dok su vani s muškarcem.

Aplikacije koje vam pomažu u kupnji na akcijama

"Norvežani su više orijentirani na to da ono što si zaslužio i zaradio, ti preuzimaš odgovornost za ono što ti odlučuješ, za ono kako ćeš raditi i za ono kako će se netko drugi zbog tebe osjećati."

Prije nego je došla u Norvešku, Marina se dobro pripremila na visoke cijene, a u prilagođavanju joj je pomogao njezin suprug.

"Kada sam tek dolazila mi je suprug rekao da se pripremim na neke cijene i da u glavi moram imati neku svotu koja će mi biti prihvatljiva. Znala sam da sve što je ispod 1000 kruna, što je oko naših 800 kuna, je kao super na dnevnoj bazi. Mogu kupiti kruh za 7 kruna, a mogu i za 30 pa do 50. Kava je dosta skupa od 40 pa do sada nekih 60 kruna. Od 1. 7. su cijene drastično porasle, čokolada košta od 50 kuna pa do 100 kuna", govori nam Marina.

Kaže kako su se u Norveškoj pobunili koliko su cijene visoke. No, u "preživljavanju" im pomažu razne aplikacije gdje se nalazi popis svih dućana i gdje će nešto biti na akciji i onda mogu ići u ciljanu i organiziranu kupovinu.

Cijene grijanja skočile za duplo

Normalna cijena grijanja je prije bila između 1000 i 1500 kruna, a u siječnju i veljači ove godine skočila je za duplo nakon čega se malo unormalila. No, zato su porasle cijene hrane i pića.

"Norvežani su ponosni jer imaju mnogo svojih proizvoda. Mlijeko je uglavnom norveško i ono je sa 18 skočilo na 20 kruna, tako da nije prevelika razlika. Što se tiče ulja, može se pronaći od norveškog do našeg s Balkana, turskog, poljskog i tako dalje."

Marina se dotaknula i goriva i kaže nam kako je već 70 posto norveškog tržišta električno ili su hibridi, a gorivo je strašno poskupilo.

"Nezadovoljstvo vlada od prije ljeta pa nadalje, a plan je da se od ove zime i kroz sljedeću godinu apsolutno cijelo tržište prilagodi struji ili hibridnim automobilima. Ta struja je u Norveškoj prihvatljiviji izvor energije tako da tu neće biti teškog prijelaza."

Što nam je još Marina otkrila o cijenama hrane, stanova, renti i životu u Norveškoj, pogledajte u videu.

