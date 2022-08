U osmoj epizodi našega serijala 'Život vani' donosimo priču o Francuskoj. Pričali smo s Darijom Šimić iz Zagreba koja je studentica molekularne biologije, a u Francusku je otišla u sklopu zadnje godine studija gdje odrađuje praksu. Darija živi u Orléansu, gradiću koji je udaljen sat vremena od Pariza.

"Svi očekujemo neki wow efekt kada se preselimo negdje, ali meni je trebalo neko vrijeme da se prilagodim. Nikada prije nisam živjela sama pa znam da mi je bilo poprilično strašno i još u zemlji gdje ne znam jezik, s time da Francuzi baš i ne pričaju engleski", rekla nam je Darija za početak.

Jako visoke cijene usluga

"Ono što me ugodno iznenadilo, kada sam tek došla, je da su cijene u dućanima poprilične slične kao one u Hrvatskoj, tu govorim o cijenama brašna, ulja, mlijeka, jaja, svih osnovnih namirnica. Ono što sam primijetila da je skuplje je šunka, ali vino je jeftinije. Ali, ono što me neugodno iznenadilo je da su cijene usluga baš skupe. Ne možete tamo sjesti u kafić bez da platite kavu tri i pol eura... Cijene cigareta, šišanja, masaža, noktiju - to je sve tamo poprilično skupo", objašnjava nam Darija.

Kaže kako je pričala s kolegama u Francuskoj koji su joj rekli da je inflacija puno utjecala na sada nezadovoljne Francuze jer su se cijene povisile, a plaće ostale iste.

Prosječno jelo u restoranu - 16 eura

"Cijene u restoranima su dosta visoke. U najjeftinijem restoranu u Parizu koji sam posjetila, a nisam ciljala na luksuzne restorane, sam platila 13 eura, a to je samo glavno jelo. Nisu uključeni prilozi i pića. Prosječna cijena je između 15 i 16 eura što je puno, i to si ne može baš svatko priuštiti."

Darija kaže kako se Francuzi bore s cijenama goriva, a u jednom trenutku je ona dosegnula i 15 kuna po litri.

'Ne sjedi se u kafićima po tri sata kao u Hrvatskoj'

Izdvojila je neke mane, ali i vrline života u Francuskoj.

"Ono na što nisam navikla je da Francuzi nemaju običaj sjesti u kafić i piti kavu tri sata. To je kod njih čudno. Kada sam im pričala da mi to radimo u Hrvatskoj, njima je to bilo šokantno. Najveći problem s kojim sam se suočila je nepoznavanje jezika jer Francuzi baš slabo pričaju engleski, iako je u Parizu malo drugačija situacija i tamo pričaju bolje jer je ipak turistički grad", govori nam Darija.

Kaže kako joj se jako svidjelo to što Francuzi imaju naviku odlaziti na vikend izlete i posjećuju druga mjesta u Francuskoj tijekom vikenda.

"Čini mi se da su ljudi dosta fleksabilniji. Susrela sam se s nekoliko ljudi koji se zbog posla presele s jednog kraja Francuske na drugi, i to im nije nikakav problem. Dok u Hrvatskoj općenito svi migriraju prema Zagrebu, ali tamo su puno manji gradovi pa nemaju toliku naviku preseliti se u druge gradove."

Što nam je još Darija otkrila o cijenama hrane, stanova, renti i životu u Francuskoj, pogledajte u videu.

