Svjedočimo sve većem preseljenju mladih u razne europske zemlje, a svoju sreću izvan Hrvatske su prije nekoliko godina odlučile pronaći Hrvatice Hana Tischler i Eva Feldman. S njima smo popričale u predivnome Lisabonu o cijenama stanova, renta, poskupljenjima kojima svjedoči cijeli svijet, ali i o karakteristikama portugalskog naroda.

"Osjeti se rast cijena, najviše je porasla na tjestenini i riži i žitaricama općenito. Režije isto, struja i plin", govori nam Hana koja se nadovezala i na cijene stanova:

"Jako su visoke cijene. Nedavno sam čitala da je Portugal uvršten u devet najjeftinijih svjetskih zemalja. Prosječna renta u Lisabonu je oko 1000 eura. Srećom, ja ne rentam, partner i ja smo kupili naš stan i moram naglasiti da smo ga kupili izvan Lisabona jer je puno jeftinije. U Lisabonu kupiti stan je veliki financijski pothvat."

Prosječna plaća: 750 eura

Eva nam pak kaže kako je teško iznajmiti stan jer je najam stana veći od mnogih plaća. Prosječna plaća u Portugalu iznosi oko 1300 eura, ali, naravno, mnogi imaju puno manje.

"Cijene najma se kreću od minimalno 800 eura za jednu osobu, što je nerijetko više od jedne plaće", kaže Eva, a Hana kaže kako za 500-600 eura možete dobiti sobu u kojoj ćete imati cimera.

Ove Hrvatice naglašavaju kako je javni prijevoz iznimno dobro organiziran i da vam auto uopće nije potreban.

"Auto vam je samo muka jer su stalno neki problemi, parkinga nema, a čak se priča i da će zabraniti automobile u centru grada zbog velikih gužvi. Javni prijevoz je fantastičan, mjesečni pokaz je 40 eura, vozite se koliko god hoćete i gdje god hoćete u radijusu 40 kilometara izvan Lisabona i uopće ne razmišljam o tome da počnem voziti", priča nam Hana.

Visoke cijene goriva, ali i psovanje u prometu

Taksist nam je u Lisabonu rekao kako je cijena dizela prije godinu dana bila 1.70 eura, a sada je oko 2.20, a to su nam potvrdile i Hana i Eva. No, one nas upozoravaju na još jedan problem kod portugalskih vozača.

"Portugalci kaotično voze i stalno netko psuje i dere se. Neke frustracije se izbacuju na cesti i to je postao dio kulture. Kada sam se prvi put vratila u Hrvatsku na odmor prvo što sam primijetila je kako je lijepo voziti se po Zagrebu i nitko ne trubi, ne dere se i ne viče", govori nam Eva.

Kažu kako je najveća mana života u Lisabonu to što oni nemaju centralno grijanje.

"Po zimi smo stalno smrznuti. Vani je ugodna temperatura, oko 10-12 stupnjeva, ali kada ste smrznuti u svome stanu i izađete van - opet vam je hladno. Morate stalno biti zamotani, a ja koristim električne grijalice", kaže nam Hana.

Što su nam još ove Hrvatice otkrile o cijenama hrane, stanova, renti, gorivu i životu u Portugalu, pogledajte u videu.