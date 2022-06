Legenda kaže kako je Lisabon, kao i Rim, izgrađen na sedam brežuljaka. No, kada se to napiše na "papir" onda nemate percepciju koliko je to zapravo brdovito. Sada vam iz iskustva mogu reći – jako! Otišla sam u predivnu prijestolnicu Portugala, ni ne znajući na kakvo mjesto odlazim. Znala sam da će me očekivati visoke temperature, ali dalje od toga – skoro pa ništa. Već iz aviona se mogla vidjeti ljepota ovoga grada, ali kasnije se to samo nadogradilo.

Čim sam izašla iz aviona zapljusnuo me topli vjetar i visoka temperatura od 34 stupnjeva. Svi smo bili slojevitije obučeni pa smo krenuli skidati jakne jer ovdje je pravo - ljeto. I dok sam se vozila do hotela, odmah je do izražaja došla legenda s početka priče. Stalno se vozite uzbrdo pa nizbrdo pa opet uzbrdo... I tako cijelo vrijeme.

Vozači izlaze iz automobila, pokazuju srednji prst...

Kolege i ja nismo ni koristili javni prijevoz u Lisabonu jer su im taksiji poput Ubera i Bolta veoma jeftini. Primjerice, 15 minuta vožnje ćete platiti deset eura što je kao da se u Zagrebu vozite od Dubrave do Centra. Taksist nam je ispričao kako su do prije godinu dana cijene goriva bile 1,70 eura, a sada je skočilo na 2,20. Svi smo se onda pitali, kako vožnja do drugog kraja grada, može biti tako jeftina. Ali, ni on sam nije znao odgovor.

I dok smo razgovarali s taksistom, ispred nas se događala prava drama. Portugalci su inače iznimno chill i dragi ljudi, ali kada je u pitanju vožnja - onda su najgori. Jedan je čovjek izašao iz automobila, otišao do drugog vozila i krenuo psovati na prozor. Cijeli je promet zaustavljen, a sve je izgledalo kao scena iz igrice GTA V. Samo je još nedostajalo da ga izbaci iz automobila. A nešto kasnije, jedna je djevojka pokazivala srednji prst vozilu ispred sebe.

Arhitektura koja ostavlja bez daha

Slično kao u Danskoj, koju sam posjetila prije tri tjedna, i Portugal je pun kružnih tokova. I to onih lijepo uređenih. Dok hodate gradom svugdje možete vidjeti ljubičasto stablo Jacarande, ukrasno drvo očaravajućeg izgleda koje predstavlja sreću. Ako vam njegov cvijet padne na glavu, to znači da vam se smiješi sreća i bogatstvo. Nama nije pao...

Kuće su predivno uređene, svaka u različitoj boji pa tako u nizu možete vidjeti jednu plavu, ružičastu, žutu i zelenu.

I dok se divite arhitekturi, oko vas prolaze romobili Ubera, Bolta i drugih kompanija kojih nema u Hrvatskoj. Ne postoji određena "postaja" gdje se ti romobili ostavljaju, nego ih možete vidjeti po cijelom Lisabonu. Čak i nasred ceste pa neka ih automobili zaobilaze.

Pink street - ulica s najboljim noćnim životom

Odlučili smo navečer otići u noćni provod jer smo čuli da je Lisabon jedna od boljih europskih destinacija za to. Prvo smo se zaputili u takozvani Pink Street, koja je njihova najpoznatija ulica, a pod je obojan u ružičastu boju. Svi najbolji kafići nalaze se upravo na tome mjestu, a od velike količine ljudi jedva se prolazi. S lijeve i desne strane nalaze se i zgrade s balkonima gdje Portugalci, kao i u Dalmaciji, prate sve što se događa.

Ta ulica je zapravo imala mračne početke. Lisabon je u prošlosti bio važan lučki grad te je stoga mnogo mornara dolazilo kako bi kockali i pili. Upravo je ta ulica bila pravo mjesto za to jer su imali takozvane "jazbine za kockanje". To je bilo i mjesto susreta lokalnih kriminalaca, a sada je pretvorena u najveću "partijanersku" ulicu.

Portugalci vam nude besplatne shoteve, travu i kokain

Dok hodate njome ljudi u prolazu će vam nuditi kokain, travu, hašiš i tako dalje. Menadžeri kafića će vas zvati da uđete u njihov jer je baš njihov najbolji. Privlačit će vas s posebnim cijenama za vas, s besplatnim pićima i posebnim ponudama. Ušli smo u jedan, natočili nam shot i nisu nam ni rekli što su nam dali. Samo se nadaš da se ne otruješ. To je na kraju bio shot od kave, i to dosta jak.

Zaputili smo se i u klub i mogu reći kako Lisabon ima poseban način partijanja. Ulaz je iznimno skup. Za dečke on iznosi 30 eura, s time da oni dobiju dva besplatna pića (odnosno uračunata u cijenu), dok je za cure 20 eura, ali će one dobiti jedno besplatno piće. Također, nema plaćanja u klubu. Na samome ulazu svaka osoba dobije svoju karticu s kojom se obavljaju sva plaćanja. Vi u tome trenutku niste ni svjesni zapravo koliko plaćate, nego kada izlazite iz kluba predajete tu karticu nazad pa vas šokira cijena koju morate platiti.

Jedan od najljubaznijih naroda u Europi

Portugalci su kao narod iznimno ljubazni i uvijek su spremni pomoći. To smo mogli iskusiti i na vlastitoj koži kada je kolega izgubio novčanik sa svim dokumentima. Svi su se angažirali da ga pronađu, od vozača Ubera i recepcije hotela pa do ambasade i policije. Oni imaju i turističku policiju gdje su rekli da su naviknuli na ovakve slučajeve jer barem jednom tjedno netko izgubi novčanik. Sve je na kraju ispalo dobro i kolega je dobio dokument s kojim smije preći granicu.

Druga situacija u kojoj smo ostali šokirani ljubaznošću je kada smo tražili ulaz u dućan jer ga nismo mogli pronaći. Nismo nikoga ništa pitali, ali nam se na licima vidjelo da ne znamo gdje je ulaz. Čovjek je zastao i na engleskom nam rekao kako trebamo skrenuti desno. Krenuli smo hodati niže, a onda nam se obratio još jedan Portugalac i rekao isto, a zatim i još jedan. Troje ljudi nam je objasnilo gdje ići, i to bez da smo ikoga išta pitali!

Golubovi koji jedu hranu u kafićima

Nastavili smo hodati Lisabonom, a snimatelj je fotografirao sve što mu se činilo zanimljivo. Tako je vidio i jednog bikera u dresu Chicaga Bullsa kako čeka na semaforu. I dok ga je išao slikati, biker se namjestio i pozirao.

A isto se dogodilo i s vozačem Tuk-Tuka, prijevozno sredstvo koje vas vodi na turistički obilazak grada.

Odlučili smo odmoriti i sjesti na kavu na terasi u samome centru. I dok smo upijali cijelo to iskustvo, na stolu do nas, koji su gosti napustili, krenuli su se skupljati golubovi. Ne jedan, ne dva, već njih sedam-osam. Na stolu je ostalo još hrane i kave, a oni su hodali po tom malom stolu, jeli peciva, rušili čaše i nitko osim nas se nije ni okrenuo. Valjda je to normalno.

Žuti tramvaj kao kultna atrakcija

Nastavili smo šetati i došli do vjerojatno i najveće, ali i najljepše ulice u Lisabonu, Avenida da Liberdade. Ulica koja je ispunjena zelenilom i koja vas jednostavno ostavlja bez daha. Podsjeća na pariški Champs-Élysées, što nam je mnogo ljudi i potvrdilo. U toj ulici nalaze se i svi najskuplji dućani i svatko može pronaći nešto za sebe.

S desne strane smo zatim vidjeli ono po čemu je Lisabon i najpoznatiji - žuti tramvaj, broj 28. Karta u jednom smjeru košta 3,80 eura, ali samo zato jer je to kultna turistička atrakcija i svatko se želi provozati ovim posebnim tramvajem.

Mi smo se odlučili prošetati, što je bila pogreška, jer je ta ulica jedna od najstrmijih i dok dođeš do vrha jednostavno ne znaš za sebe i potreban ti je odmor. I zato svi idu na tramvaj.

Palile se baklje na rukometnoj utakmici

Ono čega se moram dotaknuti je sportska atmosfera. Otišli smo u Lisabon kako bismo pokrili FinalFour Europske rukometne lige na kojem je bio i našički Nexe. Na turniru je igrala i portugalska Benfica, ali oni inače nisu poznati po rukometu pa nismo ni znali što očekivati. Kolege i ja smo vidjeli pregršt rukometnih utakmica, ali nikada ono što se dogodilo u Lisabonu.

Dok je njihov klub igrao u finalu, navijalo se iz svega glasa, pjesma nije prestajala. Potrebno je napomenuti i kako je riječ o navijačkoj skupini No Name Boysa koja je poznata po tome da će uvijek napraviti posebnu atmosferu. Altice Arena u kojoj se igrao FinalFour napravljena je kao kupola i iznimno je akustična. U Areni je u tom trenutku bilo 7000 navijača, ali se zbog te akustike činilo kao da ih je barem 15 000. Benfica je u dramatičnoj završnici (40:39) pobijedila njemački Magdeburg i postala novi prvak, a čim je sudac označio kraj, na tribinama su se počele paliti - baklje. Na rukometnoj utakmici. Nešto što nikada nismo mislili da ćemo vidjeti.

Kada se svi dojmovi poslože, mogu samo reći da bih svakome preporučila da posjete ovaj predivan grad, bilo zbog njegove ljepote, bilo zbog noćnog života ili ovakve sportske atmosfere. Lisabon je top destinacija za posjetiti!