U devetoj epizodi našega serijala 'Život vani' donosimo priču o Švedskoj. Razgovarali smo s Klarom Martinović koja posljednje dvije godine živi na sjeveru Europe. Završila je diplomski studij infektivne biologije i trenutno je dobila posao kao research assistent u labu Karolinska Institutet.

"Švedska je jako uređena zemlja, ali Šveđani su drugačiji. Sustav jako dobro funkcionira, zdravstvo je pokriveno, vrlo je jednostavno prijaviti se u Švedsku i osjećam se iznimno dobrodošlo u ovoj zemlji", rekla nam je u početku Klara.

'Život po restoranima i partyjima je skup'

Odmah je istaknula kako su Šveđani drugačiji narod od nas Hrvata.

"Mi smo puno socijalniji, veseliji i glasniji, a Šveđani nisu takvi. Ali, nisu bezobrazni i nikada nećete doživjeti nekakve ispade i komentare koje redovito čujete na našim ulicama. Švedska nije Hrvatska i ljepote Hrvatske su neprocjenjive. Ali, ovo je zemlja gdje se ja osjećam ugodno, sigurno i drago mi je da sam došla ovdje."

Iako Švedska pripada skandinavskim zemljama, Klara napominje kako ona nije skupa kao na primjer Norveška.

"Treba pronaći način kako živjeti u Švedskoj. Ono što je skupo jest ugostiteljstvo, život po restoranima, alkohol i partyji. Ali, kada se pogledaju cijene u supermarketima, cijene i nisu toliko visoke. One variraju 20 do 30 posto u odnosu na hrvatske cijene, a plaće su ovdje dva do tri puta veće."

Šveđani su na biciklima cijelu godinu

Kaže kako je glavni grad, Stockholm, iznimno skup i da su tamo cijene i hrane i renta i svega od 20 do 30 posto veće nego u nekom drugom gradu.

"Kava s mlijekom u Stockholm iznosi između 40 i 50 kruna (između 28 i 35 kuna). Kada sam tek došla ovdje, litra mlijeka je bila osam kruna, a sada je 11 kruna (između 5,5 i 8 kuna), i to se dogodilo unutar godine dana."

Posebno se osvrnula na javni prijevoz kojim je pozitivno iznenađena.

"Promet je jako fokusiran na bicikliste i ima mnogo biciklističkih staza. Na svakih sto metara postoji mjesto za ostaviti bicikle i ona su uvijek puna. Ovdje postoji jedna izreka: Ne postoji krivo vrijeme, samo kriva odjeća, tako da su ljudi ovdje na biciklima cijelu godinu. Prva stvar koju sam nabavila kada sam tek došla su kišne hlače i kišna jakna koju obučete preko svoje odjeće i onda kada dođete na odredište, to maknete, stavite negdje sa strane i to je u potpunosti normalno."

Glavni hit: Mesne okruglice

Na kraju je izdvojila i mane života u Švedskoj.

"Nedostaje mi dobra hrana, nije ona kao naša. Nema ništa od naših mediteranskih i mesnih proizvoda. Glavno njihovo jelo su mesne okruglice, one koje mi možemo u IKEA-i pronaći. Jedu puno slatkiša. Mislila sam da mi puno pijemo kavu i jedemo puno slatkiša, ali ovdje u Švedskoj je to još više izraženije i oni obožavaju tu kulturu ispijanja kava."

Što nam je još Klara otkrila o cijenama hrane, stanova, renti i životu u Švedskoj, pogledajte u videu.

