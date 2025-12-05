Evo kad i gdje gledati PFL MENA 2 i što možemo očekivati od eventa

PFL se vraća u Saudijsku Arabiju s drugim ovogodišnjim događajem iz svoje MENA serije. U petak, 4. srpnja, dvorana The Green Halls u Rijadu bit će poprište PFL MENA 2, večeri koja donosi četvrtfinalne borbe turnira u velter i bantam kategoriji, kao i uzbudljive revijalne mečeve s nekim od najvećih talenata regije.

Zvijezde u SmartCageu

U glavnoj borbi večeri, prvak PFL MENA velter kategorije za 2024. godinu, Egipćanin Omar "God First" El Dafrawy (13-5-0), suočit će se s finalistom PFL Europe turnira, Talijanom Danieleom "The Cyborg" Micelijem (13-6-0). El Dafrawy brani impresivan niz od sedam uzastopnih pobjeda, dok iskusni Miceli, s devet prekida u karijeri, traži svoju prvu veliku titulu.

Sunaslovna borba donosi ključni četvrtfinalni okršaj turnira u velter kategoriji između Kuvajćanina Mohammada Alaqrae (7-1-0) i Palestinca Omara "187" Husseina (11-6-0). Alaqraa, koji je prošle godine doživio prvi poraz u karijeri upravo od El Dafrawyja, tražit će iskupljenje i povratak na pobjedničke staze. S druge strane, Hussein, koji trenira u renomiranom timu Alpha Male, želi ostaviti snažan dojam na bliskoistočnoj MMA sceni.

Domaća publika s nestrpljenjem očekuje i povratak saudijske zvijezde Hattan Alsaif, koja će se u amaterskoj borbi suprotstaviti trostrukoj libanonskoj MMA prvakinji Nour Al Fliti.

Gdje i kada pratiti PFL MENA 2?

Ljubitelji slobodne borbe u Hrvatskoj moći će pratiti cijeli događaj uživo. Prijenos PFL MENA 2 bit će dostupan ekskluzivno putem streaming platforme VOYO, s početkom u 15:30 sati u petak, 4. srpnja.

Raspored glavnih borbi

Glavna borba (Velter):Omar El Dafrawy vs. Daniele Miceli

Sunaslovna borba (Četvrtfinale velter turnira): Mohammad Alaqraa vs. Omar Hussein

Ženska atom kategorija: Hattan Alsaif vs. Nour Al Fliti

Četvrtfinale bantam turnira: Mokhtar Benkaci vs. Marcel Adur

Četvrtfinale bantam turnira: Xavier Alaoui vs. Ziad Ayman Mokhtar

PFL MENA 2 obećava večer MMA akcije, spajajući dokazane prvake i nadolazeće zvijezde.

