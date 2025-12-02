PFL MENA spektakl: Četiri nova prvaka bit će okrunjena u Saudijskoj Arabij

Svijet mješovitih borilačkih vještina (MMA) s nestrpljenjem iščekuje 5. prosinac 2025., kada će Professional Fighters League PFL održati veliko finale svoje MENA sezone. Događaj pod nazivom "PFL MENA Finals: All or Nothing" održat će se u Dhahran Expo centru u Khobaru, Saudijska Arabija, a ulog je golem: četiri borca postat će prvacima svojih kategorija, a svaki će kući ponijeti nagradu od 100.000 američkih dolara (približno 92.000 €).

Završnica sezone u novom gradu

Ovo je prvi put da PFL organizira događaj u Khobaru, trećem saudijskom gradu koji je ugostio ovu brzorastuću MMA promociju. Time PFL nastavlja svoju globalnu ekspanziju i jačanje prisutnosti na Bliskom istoku, pružajući platformu najboljim borcima iz MENA regije (Bliski istok i Sjeverna Afrika) da se dokažu na svjetskoj sceni.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Finale sezone donosi vrhunac uzbuđenja nakon višemjesečnih turnirskih borbi, a pobjednici će osim novčane nagrade osvojiti i prestižni pojas prvaka.

Borbe za naslov prvaka

Program predvode četiri finalne borbe u kojima se susreću najbolji borci sezone:

Velter kategorija: Mohammad Alaqraa (Kuvajt) borit će se protiv Badreddinea "Dreamchasera" Dianija (Maroko).

Laka kategorija: U okršaju neporaženih boraca snage će odmjeriti Salah Eddine "Supersalah" Hamli (Maroko) i Mohammad "Soulkeeper" Fahmi (Irak).

Pero laka kategorija: Islam "Egyptian Zombie" Reda (Egipat) susrest će se s Yanisom "The Desert Warrior" Ghemmourijem (Alžir).

Bantam kategorija: Nawras "The Honey Badger" Abzakh (Jordan) ide na Islama "Mokshu" Youssefa (Egipat).

Otkazan dugoiščekivani debi

Iako je program ispunjen vrhunskim borbama, događaj je zasjenila vijest o otkazivanju profesionalnog debija Hattan Alsaif, pionirke ženskog MMA-a u Saudijskoj Arabiji. Zbog ozljede je morala otkazati borbu protiv Egipćanke Haidy Ahmed. Alsaif, koja je prije MMA karijere ostvarila zapažene uspjehe u tajlandskom boksu, trebala je biti jedna od glavnih zvijezda večeri, a njezin je nastup imao ogroman simbolički značaj za razvoj ženskog sporta u regiji.

Unatoč ovom preokretu, PFL MENA finale obećava nezaboravnu večer borbi. Događaj će se prenositi putem platforme VOYO.

POGLEDAJTE VIDEO: Voyo vam donosi novu večer vrhunskih borbi, KSW u Češkoj i PFL u Ruandi