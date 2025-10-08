Ovo se ne propušta: Sudar stilova koji garantira akciju od prve do posljednje sekunde

Svijet mješovitih borilačkih vještina (MMA) okreće svoj pogled prema Africi, gdje će se 18. listopada 2025. godine održati povijesni događaj. Prestižna BK Arena u Kigaliju, glavnom gradu Ruande, bit će domaćin polufinala inauguralnog turnira PFL Africa. Najbolji afrički borci u teškoj, velter, perolakoj i bantam kategoriji borit će se za mjesto u velikom finalu i priliku da osvoje nagradu od 100.000 dolara koja im može promijeniti život. Ovaj spektakl ne samo da stavlja Ruandu u središte globalne sportske scene, već i potvrđuje PFL-ovu predanost razvoju talenata na afričkom kontinentu.

Kigali kao epicentar afričkog MMA

Nakon dva uzbudljiva događaja u Cape Townu i Johannesburgu, PFL Africa karavana stiže u "Zemlju tisuću brežuljaka". Ruanda se posljednjih godina profilirala kao vrhunska destinacija za sportska i zabavna događanja svjetske klase, a domaćinstvo PFL polufinala samo učvršćuje taj status. Događaj, podržan od strane globalnog brenda Tour Rwanda, predstavlja krunu napora da se zemlja pozicionira kao središte kulture, sporta i inovacija.

PFL polufinale u Kigaliju gledajte u subotu 18. listopada na Voyo

PFL Africa treća je regionalna liga ove brzorastuće organizacije, nakon uspješnih projekata PFL Europe i PFL MENA. Cilj je jasan: stvoriti održiv ekosustav koji omogućuje afričkim borcima da razvijaju svoje vještine i grade karijere bez napuštanja kontinenta. Elias Schulze, generalni menadžer PFL Africa, istaknuo je kako je konsenzus nakon prvih događaja bio da je riječ o najboljim borcima u Africi, a nekima i među najboljima na svijetu. S turnirskim formatom u kojem samo pobjednici idu dalje, kvaliteta borbi i ulozi rastu sa svakim novim događajem.

Glavne borbe koje ne smijete propustiti

Program u Kigaliju donosi ukupno 11 borbi, uključujući osam polufinalnih okršaja, dvije zamjenske borbe i jedan poseban "showcase" meč. Glavni dio večeri (main card) donosi najiščekivanije dvoboje.

Glavna borba večeri (Perolaka kategorija): Patrick Ocheme vs. Abdoul Razac Sankara

Nigerijska neortodoksna zvijezda Patrick Ocheme (7-1) predvodit će program protiv dinamičnog udarača iz Burkine Faso, Abdoula Razaca Sankare (7-4). Ocheme je do polufinala stigao pobjedom protiv Mohameda Camare, dok Sankara u meč ulazi s velikim samopouzdanjem nakon što je u Johannesburgu ostvario "Nokaut večeri". Očekuje se sudar stilova koji garantira akciju od prve do posljednje sekunde.

Sunaslovna borba (Bantam kategorija): Nkosi Ndebele vs. Simbarashe Hokonya

Južnoafrikanac Nkosi Ndebele (9-3), poznat kao "Kralj mnogih nacija", traži svoj put prema zlatu protiv neporaženog prospekta iz Zimbabvea, Simbarashea Hokonye (6-0). Ovaj meč nosi posebnu intrigu jer Hokonya trenira s Nicholasom Hwendeom, borcem koji je svojedobno detronizirao Ndebelea, što dodaje osobnu notu ovom okršaju.

Ostali polufinalni okršaji

U teškoj kategoriji gledat ćemo dva sudara divova: Abraham "The One and Only" Bably (Obala Bjelokosti) bori se protiv Nigerijca Joffieja Houltona, dok će Maxwell Djantou Nana (Kamerun) snage odmjeriti s neporaženim Južnoafrikancem Justinom Clarkeom. Velter kategorija donosi borbe Yabne "The Panther" N’tchale (Gvineja Bisau) protiv Emilosa Dassija (Kamerun), štićenika Zaklade Francisa Ngannoua, te Shido Borisa Esperançe protiv Octavea Ayinde. U bantam kategoriji, neporaženi Boule Godogo (DR Kongo) i Karim "The Kryptonian" Henniene (Alžir) odlučit će čiji će savršeni omjer biti narušen.

Zvijezde u usponu i sjena Francisa Ngannoua

Iako je fokus na polufinalistima, poseban trenutak za domaću publiku bit će nastup njihovog borca, Jamesa Opija (2-1), koji će se u "showcase" borbi perolake kategorije suprotstaviti neporaženom Isaacu Omedi (2-0) iz Ugande.

Međutim, nad čitavim projektom PFL Africa nadvija se pitanje prisutnosti najveće zvijezde – Francisa Ngannoua. Bivši UFC prvak i predsjednik PFL Africa bio je primjetno odsutan s prva dva događaja, što je izazvalo kritike i razočaranje. Ngannou je izjavio kako nije bio zadovoljan načinom na koji je prvi događaj bio predstavljen, smatrajući da je fokus trebao biti više na afričkim borcima. Ipak, dao je naslutiti da bi se mogao pojaviti na budućim priredbama, što bi zasigurno dalo dodatnu težinu i medijsku pažnju polufinalu u Kigaliju.

Kako gledati PFL Africa 3 u Hrvatskoj?

Ljubitelji MMA u Hrvatskoj neće ostati uskraćeni za ovaj spektakl. Svi PFL događaji, uključujući i seriju PFL Africa, dostupni su za gledanje putem streaming platforme Voyo.

