Čeka nas se borilački spektakl: Strašni nokauter protiv neprikosnovenog vladara teške kategorije

Najveća europska MMA organizacija, KSW, vraća se u Češku s jednim od najočekivanijih događaja godine. Gala XTB KSW 111 održat će se u subotu, 18. listopada 2025., u Werk Areni u Třinecu, a fanove očekuje večer ispunjena adrenalinom, vrhunskim borbama i, što je najvažnije, čak dva okršaja za titulu prvaka. U glavnoj borbi večeri, neprikosnoveni vladar teške kategorije Phil De Fries brani svoj pojas protiv opasnog slovačkog izazivača Štefana Vojčáka.

Povratak u Češku s Dvostrukim Ulogom

Ovo će biti četvrti posjet KSW-a Češkoj Republici i drugi put da organizacija postavlja svoj kavez u Werk Areni u Třinecu. Time KSW potvrđuje svoju predanost širenju na europsko tržište i građenju snažne baze obožavatelja izvan granica Poljske. Za češku i slovačku publiku, ovo je prilika da uživo podrže svoje domaće heroje, ali i da svjedoče borbama nekih od najvećih imena europske MMA scene.

Večer će kulminirati s dvije borbe za pojas, što jamči maksimalnu napetost i uloge podignute na najvišu razinu. Svaki udarac, svako rušenje i svaki pokušaj gušenja imat će dodatnu težinu jer će pobjednici kući otići sa zlatom oko struka.

De Fries protiv Vojčáka: Bitka za Teškaški Pojas

Glavna borba večeri donosi sraz titana u teškoj kategoriji. Engleski borac Phil De Fries (27-6, 1NC) s pravom se smatra jednim od najdominantnijih prvaka u povijesti KSW-a. Svoj pojas drži još od 2018. godine i obranio ga je nevjerojatnih dvanaest puta, čime je postavio rekord organizacije. Njegova kombinacija hrvanja svjetske klase i neumoljivog pritiska slomila je volju brojnih izazivača.

S druge strane kaveza stajat će Štefan Vojčák (9-1), prvi izazivač na KSW-ovoj ljestvici teškaša. Slovak je u organizaciji stekao reputaciju nokautera i borca koji neprestano ide prema naprijed. Za njega je ovo životna prilika – ne samo da može osvojiti prestižni pojas, već to može učiniti pred publikom koja će ga smatrati domaćim borcem. Očekuje nas klasični sudar stilova – hoće li De Fries još jednom nametnuti svoju dominantnu hrvačku igru ili će Vojčák uspjeti zadržati borbu na nogama i potražiti nokaut?

Haratyk Brani Naslov Protiv Leška u poljskom Okršaju

Prije glavne borbe, fanovi će uživati u sunaslovnom okršaju za pojas poluteške kategorije. Prvak Rafał Haratyk (20-5-2), poznat pod nadimkom "Poljski Tenk", ulazi u svoju drugu obranu titule. Haratyk je borac koji se ne boji izmjena udaraca i posjeduje snagu kojom može završiti borbu u bilo kojem trenutku.

Njegov protivnik bit će sunarodnjak Bartosz Leśko (15-5-2), četvrtorangirani izazivač u kategoriji. Leśko je svestran borac, opasan i na nogama i u parteru, te predstavlja ozbiljnu prijetnju za prvaka. Ovaj poljski derbi obećava beskompromisnu akciju od prve do posljednje sekunde, a pobjednik će se učvrstiti na vrhu jedne od najjačih KSW-ovih divizija.

Ostatak Fight Carda: Vrhunski MMA Okršaji

Osim borbi za pojas, XTB KSW 111 nudi pregršt zanimljivih mečeva koji će zadovoljiti i najzahtjevnije fanove:

Srednja kategorija: Adrian Dudek vs. Bartosz Kurek

Velter kategorija: Szymon Karolczyk vs. Tagir Machmudov

Velter kategorija: Domaći borac Matúš Juráček vs. Mateusz Pawlik

Perolaka kategorija: Češka zvijezda Leo Brichta vs. Werlleson Martins

Catchweight (žene): Laura Grzyb vs. Karolína Vaňková

Posebnu pažnju privlače nastupi čeških boraca Brichte, Juráčeka i Vaňkove, koji će zasigurno imati gromoglasnu podršku s tribina Werk Arene.

Kako Gledati KSW 111 u Hrvatskoj?

Ljubitelji MMA-a u Hrvatskoj moći će pratiti cijeli spektakl iz Třineca uživo na platformi Voyo.

