Dodik zaratio sa Stanivukovićem, padali udarci ispod pojasa: 'Običan lažov i neradnik'

Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik oštro se sukobio s gradonačelnikom Banje Luke Draškom Stanivukovićem, javlja portal Nova.rs u subotu.

Iako su donedavno bili saveznici, dvojica političara posljednjih se dana žestoko časte uvredama i prozivkama na društvenim mrežama.

'Vi se potrošeni kockar'

Stanivuković je tako u četvrtak Dodika nazvao potrošenim kockarom i optužio ga da je posljednjih 20 godina kockao sudbinu Republike Srpske i njenog naroda. Osvrnuo se pritom na neizgrađene projekte, situaciju u javnim poduzećima te poručio da su "ostale laži gdje god je Dodik zagrebao lopatom".

❗️Гдје год је Додик загребао лопатом, остале су ЛАЖИ!



У коментарима наставите низ његових лажних обећања… pic.twitter.com/MuVUi6XW3j — Драшко Станивуковић (@Stanivukovic_D) April 16, 2026

"O Vama mogu samo reći da ste potrošeni kockar. Netko kome je posljednjih 20 godina ulog bila Republika Srpska", poručio je Stanivuković.

Dodik uzvratio

Dodik je pak krenuo u protunapad i ustvrdio da je Stanivuković uništio Banju Luku, ostavio dugove i iznevjerio građane. "On je jedan obični pozer i parader, lažov i neradnik", poručio je Dodik.

Objavio je i fotografiju napravljenu pomoću umjetne inteligencije, koja prikazuje Stanivukovića pored bolnice. "Je li vam poznat ovaj osmijeh? Ovo je Gradska bolnica, koja postoji samo na slici", napisao je Dodik, koji pritom aludira na, kako tvrdi, neispunjena predizborna obećanja o izgradnji gradske bolnice.

Да ли вам је познат овај кез и да ли се сјећате ове лажи?

Ово је Градска болница, које има само на слици! pic.twitter.com/mcm4oJwEZG — Милорад Додик (@MiloradDodik) April 16, 2026

"Nije majka korila Draška jer se čupao, već zato što laže", stajalo je pak u jednoj objavi, na koju je Stanivuković odgovorio: "Izgleda da ćemo društvene mreže morati zabraniti i starijim ljudima, ne samo djeci do 15 godina."

Nekad bili saveznici

Podsjetimo, njih dvojica nisu oduvijek bili na suprotnim stranama. Štoviše, 2022. godine zajedno su otvarali infrastrukturne projekte, govorili o "zajedničkom radu" i slali poruke političke stabilnosti. Dio opozicije taj je odnos opisivao kao "simbiozu" koja ide u korist vlasti.

Međutim, kako se približavaju novi izbori, politički odnosi pucaju, a analitičari navode da je riječ o sukobu koji ima i dublju dimenziju - borbu za kontrolu nad najvećim gradom Republike Srpske, ali i za buduće političko liderstvo. "Tanka je linija između ljubavi i mržnje ako dođete do točke u kojoj želite postati veći Dodik od Dodika", smatra analitičarka Tanja Topić.

POGLEDAJTE VIDEO: Stanivuković usred Hrvatske zazivao Srpsku Krajinu: 'Ova zemlja pripada nama!'