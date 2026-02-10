Stanivuković otkrio kakvu je kaznu dobio zbog skandaloznog govora o Krajini: 'Platio sam'

Banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković oglasio se u utorak na svojem Facebook profilu nakon što su ga policajci zaustavili pri ulasku u Hrvatsku.

Na početku obraćanja otkrio je da je dobio novčanu kaznu za narušavanje javnog reda i mira zbog govora kojeg je početkom veljače održao u Gračacu. "700 eura je kazna koju sam morao platiti za govor koji sam održao u Lici i Dalmaciji. Kao savjestan čovjek, građanin, gradonačelnik, tu kaznu sam i platio, poštujući zakone druge države", naveo je na početku Stanivuković.

Riječ je, podsjetimo, o skandaloznim riječima kojima je zazivao paradržavu Republiku Srpsku Krajinu.

'Identificirali su moje prijatelje, suradnike...'

Stanivuković se potom osvrnuo na zadržavanje na granici. "Kroz svaki prolazak ili dolazak kroz Hrvatsku, granična policija izdvaja moj auto, pretresa sve stvari u autu i koferu, zadržava i sve tako redom. Ne samo jednom, nego kada ulazim i izlazim i tako svaki put od trenutka kada sam imao taj govor", rekao je Stanivuković.

Zatim je naveo da nije jedini koji ima takav tretman. "Identificirali su sve moje prijatelje, suradnike, koji su sa mnom bili u tim krajevima. Isti tretman, isto doslovno maltretiranje. Razumijemo ako je jednom, pa i drugi put, alii svaki put, pri ulasku i izlasku, da se vidi i to zna, postavlja se pitanje kakva je poruka - da kažu kako Srbin prolazi u Hrvatskoj kada kaže kako gleda neke stvari iz prošlosti, ili da kažu da nismo dobrodošli", rekao je banjalučki gradonačelnik.

"Znam što reći da to raspiri mržnju ili reakcije. Zbog odgovornosti i budućnosti u koju gledam, to naravno neću učiniti, niti je to odraz moje osobnosti, politike, niti onog u što vjerujem. Vjerujem u budućnost, susjedske odnose i želim da to radimo. Zato ću kao gradonačelnik od hrvatskog konzulata u Banjoj Luci, hrvatske vlade i policije tražiti zašto se to radi i kakva je poruka. Siguran sam da nema razloga za to i pozivam da prestanu, ne samo prema meni i suradnicima, nego prema svakom Srbinu ako za to nema razloga. Banja Luka neće nikada vraćati takvim reciprocitetom - mi smo otvoren grad koji poštuje druge", dodao je Stanivuković.

Podsjetimo, njegov odgovor uslijedio je nakon što su mediji u BiH u utorak objavili da je zaustavljen na granici te da je policija temeljito pretresla njega i Mercedes za čijim se volanom nalazio.

Što je govorio Stanivuković?

Gradonačelnik Stanivuković je početkom veljače na Svetosavskoj akademiji održao govor kojim je zazivao Republiku Srpsku Krajinu. "Da neko dijete rođeno u Banjoj Luci ne zaboravi Republiku Srpsku Krajinu, ne zaboravi Oluju, ne zaboravi te teške dane. Da znaju da ova zemlja pripada nama. Ne želimo nikome ništa oteti, ali ne želimo da itko drugi uzima naše ognjište", govorio je tada gradonačelnik.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) oštro je reagiralo i poručilo da su izjave koje u pitanje dovode Domovinski rat apsolutno neprihvatljive i ne pridonose međusobnom razumijevanju ni dobrosusjedskim odnosima. Dio desne oporbe je pak zatražio da se Stanivukovića proglasi personom non grata i da mu se zabrani ulazak u Hrvatsku.

