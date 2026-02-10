Stanivukovića policajci pretresli na ulasku u Hrvatsku! Provjeravali i njegov Mercedes

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković u utorak je zadržan na ulasku u Hrvatsku, javlja portal Hercegovina.info.

Doznaje se da je Stanivuković u Hrvatsku pokušao ući preko graničnog prijelaza Gradiška, a policajci su potom temeljito pregledali njega i skupocjeni automobil marke Mercedes kojim je upravljao.

Razlog pojačane kontrole zasad nije poznat, no događaj je izazvao pozornost javnosti s obzirom na skandalozne izjave koje je Stanivuković nedavno izrekao u Hrvatskoj.

Što je govorio Stanivuković?

Podsjetimo, Stanivuković je početkom veljače na Svetosavskoj akademiji skandaloznim zazivao paradržavu Republiku Srpsku Krajinu. "Da neko dijete rođeno u Banjoj Luci ne zaboravi Republiku Srpsku Krajinu, ne zaboravi Oluju, ne zaboravi te teške dane. Da znaju da ova zemlja pripada nama. Ne želimo nikome ništa oteti, ali ne želimo da itko drugi uzima naše ognjište", govorio je tada gradonačelnik.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) oštro je reagiralo i poručilo da su izjave koje u pitanje dovode Domovinski rat apsolutno neprihvatljive i ne pridonose međusobnom razumijevanju ni dobrosusjedskim odnosima.

"Od svih javnih dužnosnika i gostiju u Republici Hrvatskoj očekuje se odgovornost u nastupima u javnom prostoru i poštivanje suvereniteta Republike Hrvatske, kao i temeljnih vrijednosti našeg Ustava", istaknuo je MVEP.

Oporba žestoko reagirala

Riječi su razljutile i dio oporbe, koja je zatražila da se Stanivuković proglasi personom non grata i da mu se zabrani ulazak u Hrvatsku. "To je praktički na tragu onoga što je (srbijanski predsjednik) Aleksandar Vučić radio u tužnim vremenima kada je u hrvatskoj Glini govorio da je ona srpska i pozivao na pobunu protiv Hrvatske. Isto to sada radi Stanivuković", rekao je za Mostov zastupnik Nikola Grmoja za RTL Danas.

"Ono što je tamo izjavio je jedna vrsta terorizma i narušavanja ustavnog poretka", ocijenio je pak zastupnik Igor Peternel (DOMiNO), dok je nezavisni zastupnik Dario Zurovec naveo da se veliki dio srpskog stanovništva s takvom retorikom ne slaže.

