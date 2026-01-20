Vatrogasci ju jedva izvukli nakon što je pala niz liticu. Umjesto u bolnicu, tražila da je odvedu u bordel
Vjeruje se da se žena poskliznula i da je riječ o nesretnom slučaju
Austrijski vatrogasci još će dugo pamtiti nedjeljnu intervenciju gdje su spasili ženu koja je pala niz strmu padinu, ali nakon toga nije htjela na pregled u bolnicu, već na neočekivanu lokaciju.
Biciklist je u večernjim satima u mjesto Lambach uočio kako žena pada niz strmu kosinu uz cestu B144. Alarmirao je hitne službe jer je nepomično ležala.
Uskočili su u pomoć i pripadnici gorske službe spašavanja, ali ju nije uspjeli izvući, prenosi Fenix magazin. Uspješno su akciju ipak odradili vatrogasci koji su se spustili užetom do nje i na nosilima ju prenijeli do podnožja gdje su ju čekali ekipa Crvenog križa i vozilo hitne pomoći.
Navodno se poskliznula
A nakon spašavanja - neočekivani zaokret. Iako je doživjela poprilično opasan pad, prošla je bez vidljivih ozljeda. Odbila je pregled u bolnici i zamolila da ju odvezu u obližnji bordel.
Iz policije su potvrdili da je žena odbila liječničku pomoć i da je prevezena na adresu bordela. Nije jasno živi li u blizini ili možda u samom bordelu.
