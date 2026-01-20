FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DA NE POVJERUJETE /

Vatrogasci ju jedva izvukli nakon što je pala niz liticu. Umjesto u bolnicu, tražila da je odvedu u bordel

Vatrogasci ju jedva izvukli nakon što je pala niz liticu. Umjesto u bolnicu, tražila da je odvedu u bordel
×
Foto: Shutterstock/ilustracija

Vjeruje se da se žena poskliznula i da je riječ o nesretnom slučaju

20.1.2026.
15:45
Dunja Stanković
Shutterstock/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Austrijski vatrogasci još će dugo pamtiti nedjeljnu intervenciju gdje su spasili ženu koja je pala niz strmu padinu, ali nakon toga nije htjela na pregled u bolnicu, već na neočekivanu lokaciju.

Biciklist je u večernjim satima u mjesto Lambach uočio kako žena pada niz strmu kosinu uz cestu B144. Alarmirao je hitne službe jer je nepomično ležala.  

Uskočili su u pomoć i pripadnici gorske službe spašavanja, ali ju nije uspjeli izvući, prenosi Fenix magazin. Uspješno su akciju ipak odradili vatrogasci koji su se spustili užetom do nje i na nosilima ju prenijeli do podnožja gdje su ju čekali ekipa Crvenog križa i vozilo hitne pomoći.  

Navodno se poskliznula

A nakon spašavanja - neočekivani zaokret. Iako je doživjela poprilično opasan pad, prošla je bez vidljivih ozljeda. Odbila je pregled u bolnici i zamolila da ju odvezu u obližnji bordel. 

Iz policije su potvrdili da je žena odbila liječničku pomoć i da je prevezena na adresu bordela. Nije jasno živi li u blizini ili možda u samom bordelu. 

Vjeruje se da se žena poskliznula i da je riječ o nesretnom slučaju.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Civilna zaštita dobila moćno pojačanje: Ovo su najsuvremeniji helikopteri za spašavanje

AustrijaSpašavanjeVatrogasciBordel
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DA NE POVJERUJETE /
Vatrogasci ju jedva izvukli nakon što je pala niz liticu. Umjesto u bolnicu, tražila da je odvedu u bordel