Zapalio odjeću u stanu u Splitu, prkosio policajcima. Pokušao zapaliti i oca

Splitska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 56-godišnjim muškarcem koji je prošlog utorka zapalio hrpu odjeće i obuće u stanu u Splitu.

Policajci su ga nakon dojave pronašli kako leži u sobi pored kreveta. Kažu da je odbio izaći iz stana kada su mu to naredili policajci, nakon čega su ga na silu morali izvesti.

Vatrogasci su ugasili požar, a zbog rastrojstva, muškarac je zadržan u bolnici.

U međuvremenu je otkriveno da su ga policajci već dva puta vodili u bolnicu iz koje je pušten nakon pregleda.

Naime, sumnja se da je isti muškarac i u studenom 2025. izazvao požar u stanu u kojem se nalazio njegov otac. "U večernjim satima je u sobi u stanu opuške od cigarete ostavio u krpi koju je odložio na pod nakon čega je napustio stan", izvijestila je policija.

Susjedi su pozvali vatrogasce koji su ugasili vatru i počinitelja maknuli iz stana.

I ranije ovoga mjeseca je u stanu prerezao cijev od dovoda perilice te onemogućio nesmetano istjecanje vode, nakon čega je napustio stan. Voda je oštetila strop u poslovnom prostoru koji se nalazi ispod stana.

Sumnjiči ga se da je u tri odvojena puta počinio dva kaznena djela Dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te Oštećenja tuđe stvari.

Nakon istrage je predan pritvorskom nadzorniku, a sudac istrage mu je odredio zadržavanje.

