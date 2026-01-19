FREEMAIL
RASKRINKALI NIZ INCIDENATA /

Zapalio odjeću u stanu u Splitu, prkosio policajcima. Pokušao zapaliti i oca

Foto: Željko Lukunić/pixsell/ilustracija

Nakon istrage je predan pritvorskom nadzorniku, a sudac istrage mu je odredio zadržavanje

19.1.2026.
12:05
Dunja Stanković
Željko Lukunić/pixsell/ilustracija
Splitska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 56-godišnjim muškarcem koji je prošlog utorka zapalio hrpu odjeće i obuće u stanu u Splitu. 

Policajci su ga nakon dojave pronašli kako leži u sobi pored kreveta. Kažu da je odbio izaći iz stana kada su mu to naredili policajci, nakon čega su ga na silu morali izvesti. 

Vatrogasci su ugasili požar, a zbog rastrojstva, muškarac je zadržan u bolnici. 

U međuvremenu je otkriveno da su ga policajci već dva puta vodili u bolnicu iz koje je pušten nakon pregleda.

Naime, sumnja se da je isti muškarac i u studenom 2025. izazvao požar u stanu u kojem se nalazio njegov otac. "U večernjim satima je u sobi u stanu opuške od cigarete ostavio u krpi koju je odložio na pod nakon čega je napustio stan", izvijestila je policija. 

Susjedi su pozvali vatrogasce koji su ugasili vatru i počinitelja maknuli iz stana. 

I ranije ovoga mjeseca je u stanu prerezao cijev od dovoda perilice te onemogućio nesmetano istjecanje vode, nakon čega je napustio stan. Voda je oštetila strop u poslovnom prostoru koji se nalazi ispod stana. 

Sumnjiči ga se da je u tri odvojena puta počinio dva kaznena djela Dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te Oštećenja tuđe stvari. 

Nakon istrage je predan pritvorskom nadzorniku, a sudac istrage mu je odredio zadržavanje. 

