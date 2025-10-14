Digla kuću u zrak i ubila tri policajca, 15 ih je ozlijeđeno

Tri policajca su poginula, a 15 ih je ozlijeđeno kada je žena u Italiji napunila kuću plinom i digla je u zrak u utorak.

Foto: Profimedia

Pokušaj deložacije pretvorio se u pokolj na sjeveru Italije kada je seoska kuća eksplodirala u požaru - usmrtivši tri karabinjera i ranivši najmanje 15 drugih. Dvokatnica u Castel d'Azzanu, blizu Verone, potpuno je uništena nakon što je jedna stanarka navodno napunila kuću plinom, što je izazvalo razornu eksploziju u trenutku kada je policija provalila u kuću, piše The Sun.

Tre carabinieri sono morti e 13 tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Secondo le prime informazioni, le forze di polizia erano intervenute per sgomberare l'abitazione… pic.twitter.com/GYIZ4r6vX2 — Sky tg24 (@SkyTG24) October 14, 2025

Policajci su stigli kako bi deložirali troje braće i sestara - dva muškarca i jednu ženu, svi u 60-im godinama. Oni su uporno odbijali otići i prijetili su da će se "raznijeti".

Eksplozija urušila kuću

U akciji su sudjelovali specijalne jedinice karabinjera i protuteroristička policija. Jedni su pokušavali ući s krova, a drugi kroz vrata. Kad su stigli do ulaza, policajci su osjetili jak miris plina koji se širio iznutra.

Nekoliko sekundi kasnije, eksplozija je urušila cijelu strukturu i pokosila policajce, vatrogasce i vojnike. Odjednom su svi bili u plamenu i ruševinama.

Glavni tužitelj Verone Raffaele Tito potvrdio je da je operacija također bila povezana s nalogom za pretres zbog mogućih Molotovljevih koktela unutar imanja.

"To je nevjerojatna tragedija, apsurdno ponašanje. Nevjerojatno sam ožalošćen. Karabinjeri i policija pokušali su djelovati uz maksimalnu sigurnost i svu potrebnu opremu. Ali ishod je bio neočekivan i vrlo bolan", rekao je.

Jedan brat u bijegu

U eksploziji su poginula tri karabinjera, a 15 vojnika i policajaca je ozlijeđeno. Jedna stanarka je teško ozlijeđena i prevezena u bolnicu s opeklinama.

Jedan brat je također hosipitaliziran, dok je treći član obitelji pobjegao preko obližnjih polja i još se traga za njim.

Istražitelji vjeruju da se nakupljeni plin zapalio kada su se otvorila ulazna vrata, odmah izazvavši eksploziju koja je sravnila zgradu sa zemljom. Vatrogasci, koji su već bili na mjestu događaja, odmah su pokrenuli spasilačke akcije. Prema izvješćima, zgrada je bila oronula seoska kuća u kojoj su prethodno živjeli poljoprivredni radnici.

"Jedno od tijela izvučeno je iz ruševina prije samo pola sata", rekli su spasioci, dok su plamenovi i dalje bjesnili.

POGLEDAJTE VIDEO: Eksplozija u Novom Zagrebu, jedna osoba izgubila život