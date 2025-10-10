Snažna eksplozija u vojnoj tvornici: Ima mrtvih i nestalih

Više je ljudi poginulo ili se vodi kao nestalo nakon što je u petak ujutro eksplodirao vojni objekt za eksplozive u Tennesseeju, potresavši obližnje kuće i izazivajući manje eksplozije, objavio je CNN.

Eksplozija, koja se dogodila oko 7.45 sati ujutro po lokalnom vremenu, bila je "razorna", ali su spasioci uspjeli osigurati mjesto događaja do kasnog jutra, rekao je šerif okruga Humphreys Chris Davis na konferenciji za novinare.

Ima mrtvih i nestalih

"Trenutno imamo nekoliko ljudi koji se vode kao nestali", rekao je Davis i nastavio da može potvrditi da ima i mrtvih.

Više agencija reagiralo je na mjesto događaja i radi na procjeni i obuzdavanju požara, ali trenutno se ne približavaju neposrednom području zbog zabrinutosti zbog sekundarnih eksplozija, priopćila je agencija.

Stanovnici koji žive u blizini objekta kažu da su osjetili udar eksplozije.

"Mislio sam da se kuća srušila dok sam bio unutra", rekao je Gentry Stover za Associated Press telefonom.

Tvrtka Accurate Energetic Systems specijalizirana je za izradu vojnih eksploziva, prema podacima ureda šerifa okruga Humphreys. Na Facebook stranici tvrtke stoji da proizvodi "razne visokoeksplozivne sastave i specijalne proizvode za američko Ministarstvo obrane i američko industrijsko tržište".

Ured šerifa okruga Hickman moli sve da izbjegavaju to područje dok hitne službe obavljaju svoj posao.

