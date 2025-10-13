Niz eksplozija i požar u europskoj metropoli: Policija ne isključuje namjeran čin

Nekoliko ljudi je ozlijeđeno u Berlinu nakon što je u stambenoj zgradi došlo do eksplozije koja je izazvala požar, piše Berliner Zeitung.

Gegen 3:30 Uhr wählte ein Zeuge den Notruf aufgrund eines Knalls und Feuers im Michael-Bohnen-Ring in #Neukölln. Einsatzkräfte der @Berliner_Fw löschten den Brand in einer Erdgeschosswohnung zügig. Eine verletzte Person aus der Brandwohnung wurde in ein Krankenhaus gebracht,… pic.twitter.com/e6WfbjIuIm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 13, 2025

Navodno je najmanje jedna osoba teško ozlijeđena u incidentu koji se dogodio u ponedjeljak oko 3.30 ujutro. Nekoliko drugih prevezeno je u bolnicu s lakšim ozljedama, uključujući udisanje dima.

Eksplozija se dogodila u prizemlju šesterokatnice, a požar je izbio ubrzo nakon toga, brzo se šireći.

Čak 45 ljudi lakše ozlijeđeno

Velik broj vatrogasnih vozila i kola hitne pomoći odmah je dojurio na mjesto nesreće, a 45 osoba je zbrinuto na licu mjesta zbog lakših ozljeda. Petnaest ih je prevezeno u bolnicu na daljnje preglede i liječenje.

Dok su vatrogasci gasili požar, dogodilo se još nekoliko eksplozija, u kojima su razbijeni prozori.

Policija je izjavila da još ne zna uzrok eksplozije te da se ne može isključiti mogućnost namjernog čina. Stanovnici su izvijestili da su čuli glasan prasak, a zatim vidjeli gusti dim.

Požar je sada ugašen, prema Berliner Zeitungu. Istraga je u tijeku.

