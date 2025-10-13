ISTRAGA U TIJEKU /

Niz eksplozija i požar u europskoj metropoli: Policija ne isključuje namjeran čin

×
Foto: X/polizei Berlin/screenshot

Dok su vatrogasci gasili požar, dogodilo se još nekoliko eksplozija, u kojima su razbijeni prozori

13.10.2025.
10:56
Tajana Gvardiol
X/polizei Berlin/screenshot
Nekoliko ljudi je ozlijeđeno u Berlinu nakon što je u stambenoj zgradi došlo do eksplozije koja je izazvala požar, piše Berliner Zeitung.

Navodno je najmanje jedna osoba teško ozlijeđena u incidentu koji se dogodio u ponedjeljak oko 3.30 ujutro. Nekoliko drugih prevezeno je u bolnicu s lakšim ozljedama, uključujući udisanje dima.

Eksplozija se dogodila u prizemlju šesterokatnice, a požar je izbio ubrzo nakon toga, brzo se šireći.

Čak 45 ljudi lakše ozlijeđeno

Velik broj vatrogasnih vozila i kola hitne pomoći odmah je dojurio na mjesto nesreće, a 45 osoba je zbrinuto na licu mjesta zbog lakših ozljeda. Petnaest ih je prevezeno u bolnicu na daljnje preglede i liječenje.

Dok su vatrogasci gasili požar, dogodilo se još nekoliko eksplozija, u kojima su razbijeni prozori.

Policija je izjavila da još ne zna uzrok eksplozije te da se ne može isključiti mogućnost namjernog čina. Stanovnici su izvijestili da su čuli glasan prasak, a zatim vidjeli gusti dim.

Požar je sada ugašen, prema Berliner Zeitungu. Istraga je u tijeku.

