Niz eksplozija i požar u europskoj metropoli: Policija ne isključuje namjeran čin
Dok su vatrogasci gasili požar, dogodilo se još nekoliko eksplozija, u kojima su razbijeni prozori
Nekoliko ljudi je ozlijeđeno u Berlinu nakon što je u stambenoj zgradi došlo do eksplozije koja je izazvala požar, piše Berliner Zeitung.
Navodno je najmanje jedna osoba teško ozlijeđena u incidentu koji se dogodio u ponedjeljak oko 3.30 ujutro. Nekoliko drugih prevezeno je u bolnicu s lakšim ozljedama, uključujući udisanje dima.
Eksplozija se dogodila u prizemlju šesterokatnice, a požar je izbio ubrzo nakon toga, brzo se šireći.
Čak 45 ljudi lakše ozlijeđeno
Velik broj vatrogasnih vozila i kola hitne pomoći odmah je dojurio na mjesto nesreće, a 45 osoba je zbrinuto na licu mjesta zbog lakših ozljeda. Petnaest ih je prevezeno u bolnicu na daljnje preglede i liječenje.
Dok su vatrogasci gasili požar, dogodilo se još nekoliko eksplozija, u kojima su razbijeni prozori.
Policija je izjavila da još ne zna uzrok eksplozije te da se ne može isključiti mogućnost namjernog čina. Stanovnici su izvijestili da su čuli glasan prasak, a zatim vidjeli gusti dim.
Požar je sada ugašen, prema Berliner Zeitungu. Istraga je u tijeku.
